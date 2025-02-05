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Posted 5 февраля, 09:20

Published 5 февраля, 09:20

Modified 5 февраля, 09:22

Updated 5 февраля, 09:22

Три производителя поставляли в Свердловскую область поддельные рыбу и масло

Три производителя поставляли в Свердловскую область поддельные рыбу и масло

5 февраля 2025, 09:20
Фото: Изображение Midjourney.
Предприниматели поставляли в Свердловскую область фальсифицированные масло и рыбную продукцию.

Так, в молочную продукцию некоторые поставщики добавляли растительный жир. При этом они ссылались на документацию исследований, которые проводились в лабораторном помещении без аккредитации, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Эти нарушения были выявлены у компании «Уральское масло», а также у ИП Куваевой Е. В. и Мухамадеева М. Ф. У Куваевой и «Уральского масла» также обнаружили фальсифицированное масло.

Специалисты также выяснили, что у компаний «Дельта» и «Капитан» не вся рыбная продукция прошла лабораторные испытания. В итоге у пятерых бизнесменов были признаны недействительными более 20 деклараций.

Напомним, в уральском регионе была признана недействительной декларация о соответствии на 9000 тонн пшеничного зерна.

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