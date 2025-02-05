Трудившаяся в войну врач из Среднеуральска получила медаль к 80-летию Великой Победы

Людмила Абрамова родилась в далеком 1931 году. Во время войны, будучи еще ребенком, помогала школе и заготавливала дрова. В качестве профессии выбрала медицину и сначала трудилась фельдшером, а потом, после окончания Свердловского мединститута, работала педиатром, заведовала детским отделением в тагильской больнице, Позже ветеран продолжила работу в Среднеуральске.