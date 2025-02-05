Трудившаяся в войну врач из Среднеуральска получила медаль к 80-летию Великой Победы

Posted 5 февраля, 16:45
Published 5 февраля, 16:45
Modified 5 февраля, 16:47
Updated 5 февраля, 16:47
Поздравить ее приехали министр Руслан Садыков, а также и глава города Алексей Стасёнок, сообщение об этом опубликовал департамент информполитики.
Для меня большая честь сегодня вручить награду одной из самых известных женщин Среднеуральска. Людмила Абрамова — образец верности своему профессиональному долгу, стойкости, жизнелюбия, — отметил Руслан Садыков.
Людмила Абрамова родилась в далеком 1931 году. Во время войны, будучи еще ребенком, помогала школе и заготавливала дрова. В качестве профессии выбрала медицину и сначала трудилась фельдшером, а потом, после окончания Свердловского мединститута, работала педиатром, заведовала детским отделением в тагильской больнице, Позже ветеран продолжила работу в Среднеуральске.
Ранее такую же награду получила 98-летняя жительница Талицы.