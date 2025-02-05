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Posted 5 февраля, 16:45

Published 5 февраля, 16:45

Modified 5 февраля, 16:47

Updated 5 февраля, 16:47

В Среднеуральске наградили медалью к 80-летию Победы врача с 62-летним стажем

Трудившаяся в войну врач из Среднеуральска получила медаль к 80-летию Великой Победы

5 февраля 2025, 16:45
Фото: Департамент информационной политики.

В Среднеуральске наградили медалью к 80-летию Победы врача с 62-летним стажем

В Среднеуральске памятную медаль к 80-летию Победы вручили местной жительнице, которая в годы войны помогала в школе, а потом 62 года проработала врачом.

Поздравить ее приехали министр Руслан Садыков, а также и глава города Алексей Стасёнок, сообщение об этом опубликовал департамент информполитики.

Для меня большая честь сегодня вручить награду одной из самых известных женщин Среднеуральска. Людмила Абрамова — образец верности своему профессиональному долгу, стойкости, жизнелюбия, — отметил Руслан Садыков.

Людмила Абрамова родилась в далеком 1931 году. Во время войны, будучи еще ребенком, помогала школе и заготавливала дрова. В качестве профессии выбрала медицину и сначала трудилась фельдшером, а потом, после окончания Свердловского мединститута, работала педиатром, заведовала детским отделением в тагильской больнице, Позже ветеран продолжила работу в Среднеуральске.

Ранее такую же награду получила 98-летняя жительница Талицы.

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