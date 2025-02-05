Труп человека обнаружен в лесу около Екатеринбурга

Posted 5 февраля, 11:29
Published 5 февраля, 11:29
Modified 5 февраля, 11:32
Updated 5 февраля, 11:32
По словам очевидцев, тело было найдено в хижине, которая находится в лесу. Местные жители гуляли в пристрое и в какой-то момент нашли труп, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Сообщается, что человек был бомжом. Причина и обстоятельства смерти человека в данное время неизвестны. На место происшествия приехали врачи.
Напомним, в январе 2025 года в Серове местные жители обнаружили труп мужчины в заброшенной будке за местным предприятием.