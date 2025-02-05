tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 11:29

Published 5 февраля, 11:29

Modified 5 февраля, 11:32

Updated 5 февраля, 11:32

Труп человека обнаружен в лесу около Екатеринбурга

Труп человека обнаружен в лесу около Екатеринбурга

5 февраля 2025, 11:29
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В лесу на Объездной дороге около Екатеринбурга обнаружили труп человека.

По словам очевидцев, тело было найдено в хижине, которая находится в лесу. Местные жители гуляли в пристрое и в какой-то момент нашли труп, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Сообщается, что человек был бомжом. Причина и обстоятельства смерти человека в данное время неизвестны. На место происшествия приехали врачи.

Напомним, в январе 2025 года в Серове местные жители обнаружили труп мужчины в заброшенной будке за местным предприятием.

Два мужских трупа найдены в квартире Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Труп человека обнаружен в Серове за Старым хлебозаводомНа станции метро в Екатеринбурге обнаружен трупСмертельная находка в лесу: в Екатеринбурге найден труп голой женщины
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Смерть#Лес#Труп#ЧП#Бомж#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика