В Березовском дорожники снесли опору освещения

Posted 5 февраля, 15:39
Published 5 февраля, 15:39
Modified 5 февраля, 15:41
Updated 5 февраля, 15:41
В городе Березовский произошел инцидент, связанный с уборкой городских улиц от выпавшего снега. Водитель, управлявший грузовым автомобилем, который был задействован для очистки дорог, допустил ошибку при движении задним ходом по проезжей части. В результате этого маневра он повредил одну из опор уличного освещения, сообщает общественное движение «Тагил без ям».
Уже через некоторое время после инцидента городские службы оценили ущерб и выставили водителю счет за восстановление поврежденной опоры. Ремонтные работы будут проведены в ближайшее время, чтобы восстановить освещение на данном участке дороги.