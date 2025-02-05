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Posted 5 февраля, 15:39

Published 5 февраля, 15:39

Modified 5 февраля, 15:41

Updated 5 февраля, 15:41

В Березовском дорожники снесли опору освещения

В Березовском дорожники снесли опору освещения

5 февраля 2025, 15:39
Фото: Общественное движение «Тагил без ям».
В Березовском работники дорожно-эксплуатационной службы повредили опору уличного освещения. Администрация города уже направила им требование о возмещении ущерба.

В городе Березовский произошел инцидент, связанный с уборкой городских улиц от выпавшего снега. Водитель, управлявший грузовым автомобилем, который был задействован для очистки дорог, допустил ошибку при движении задним ходом по проезжей части. В результате этого маневра он повредил одну из опор уличного освещения, сообщает общественное движение «Тагил без ям».

Уже через некоторое время после инцидента городские службы оценили ущерб и выставили водителю счет за восстановление поврежденной опоры. Ремонтные работы будут проведены в ближайшее время, чтобы восстановить освещение на данном участке дороги.

Видео: Общественное движение «Тагил без ям».
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