В Березовском дорожники снесли опору освещения

В городе Березовский произошел инцидент, связанный с уборкой городских улиц от выпавшего снега. Водитель, управлявший грузовым автомобилем, который был задействован для очистки дорог, допустил ошибку при движении задним ходом по проезжей части. В результате этого маневра он повредил одну из опор уличного освещения, сообщает общественное движение «Тагил без ям».