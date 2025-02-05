В ближайшие дни Свердловская область погрузится в смог

Синоптики предупреждают о слабых ветрах, которые не смогут эффективно разгонять загрязняющие вещества. Скорость ветра будет колебаться от 1 до 6 метров в секунду. В ночное время температура опустится до -15 градусов, а в некоторых районах может достигнуть отметки в -23 градуса.