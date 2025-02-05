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Posted 5 февраля, 12:35

Published 5 февраля, 12:35

Modified 5 февраля, 12:37

Updated 5 февраля, 12:37

В ближайшие дни Свердловская область погрузится в смог

В ближайшие дни Свердловская область погрузится в смог

5 февраля 2025, 12:35
Фото: 1MI.
Со следующей недели жителей Свердловской области ожидает смог, переменная облачность, слабые ветры, туманы и изморозь, при этом температура будет колебаться от -4 до -25 градусов в зависимости от точки региона.

Жители Свердловской области окажутся под плотным покрывалом смога уже со следующей недели. Как сообщают специалисты Уральского Гидрометцентра, с 6 по 10 февраля жители региона также столкнутся с переменной облачность, кроме того возможны туманы и изморозь.

Синоптики предупреждают о слабых ветрах, которые не смогут эффективно разгонять загрязняющие вещества. Скорость ветра будет колебаться от 1 до 6 метров в секунду. В ночное время температура опустится до -15 градусов, а в некоторых районах может достигнуть отметки в -23 градуса.

Днем столбик термометра поднимется максимум до -4 градусов, однако на большей части территории сохранятся морозы около -9 градусов. Максимально низкие температуры ожидаются на севере Среднего Урала, где ночью возможно понижение до -25 градусов.

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