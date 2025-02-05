В ближайшие дни Свердловская область погрузится в смог

Posted 5 февраля, 12:35
Published 5 февраля, 12:35
Modified 5 февраля, 12:37
Updated 5 февраля, 12:37
Жители Свердловской области окажутся под плотным покрывалом смога уже со следующей недели. Как сообщают специалисты Уральского Гидрометцентра, с 6 по 10 февраля жители региона также столкнутся с переменной облачность, кроме того возможны туманы и изморозь.
Синоптики предупреждают о слабых ветрах, которые не смогут эффективно разгонять загрязняющие вещества. Скорость ветра будет колебаться от 1 до 6 метров в секунду. В ночное время температура опустится до -15 градусов, а в некоторых районах может достигнуть отметки в -23 градуса.
Днем столбик термометра поднимется максимум до -4 градусов, однако на большей части территории сохранятся морозы около -9 градусов. Максимально низкие температуры ожидаются на севере Среднего Урала, где ночью возможно понижение до -25 градусов.