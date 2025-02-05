В Дегтярске задержаны бизнесмен и заммэра за коррупцию

Posted 5 февраля, 10:13
Published 5 февраля, 10:13
Modified 5 февраля, 10:15
Updated 5 февраля, 10:15
Предположительно, Солдатов передал деньги мэру Вадиму Пильникову от владельца стройкомпании «Жилые кварталы» Саррафу Мамедову, чтобы глава города разрешил ввести в эксплуатацию новое жилое здание, пишет 66.ру.
В связи с этим чиновника и предпринимателя задержали. Мамедова заключили в изолятор на два месяца.
Напомним, экс-министру транспорта в Свердловской области Василию Старкову назначили 6,6 лет тюремного заключения и штраф в размере 40 миллионов рублей за взятку.