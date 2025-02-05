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Posted 5 февраля, 10:13

Published 5 февраля, 10:13

Modified 5 февраля, 10:15

Updated 5 февраля, 10:15

В Дегтярске задержаны бизнесмен и заммэра за коррупцию

В Дегтярске задержаны бизнесмен и заммэра за коррупцию

5 февраля 2025, 10:13
Фото: Изображение Midjourney.
В Дегтярске задержали заммэра Виктора Солдатова и бизнесмена, который занимается постройкой жилья для сирот в Свердловской области.

Предположительно, Солдатов передал деньги мэру Вадиму Пильникову от владельца стройкомпании «Жилые кварталы» Саррафу Мамедову, чтобы глава города разрешил ввести в эксплуатацию новое жилое здание, пишет 66.ру.

В связи с этим чиновника и предпринимателя задержали. Мамедова заключили в изолятор на два месяца.

Напомним, экс-министру транспорта в Свердловской области Василию Старкову назначили 6,6 лет тюремного заключения и штраф в размере 40 миллионов рублей за взятку.

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