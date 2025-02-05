В Екатеринбурге суд начал рассматривать дело депутата гордумы Виталия Чачина

В ходе заседания депутат заявил, что обвинения ему не понятны. Он отметил, что в отношении Заварухина уже вынесено решение о его непричастности. Также депутат добавил, что больше половины средств, которые были получены в качестве прибыли, были потрачены на оплату налогов и зарплат.