В Екатеринбурге суд начал рассматривать дело депутата гордумы Виталия Чачина

Posted 5 февраля, 08:32
Published 5 февраля, 08:32
Modified 5 февраля, 08:34
Updated 5 февраля, 08:34
Так, в отношении Чачина возбуждено уголовное дело по статье за «Ограничение конкуренции», пишет «Коммерсант».
По данным следствия, депутат в 2018 году, будучи владельцем компании «Сити Билдинг», предложил гендиректору компании «ТСК» Сергею Заварухину заключить соглашения об ограничении конкуренции.
Следствие также выяснило, что для достижения цели использовалась схема «таран», когда двое участников резко снижали цены. В результате компаниям достались контракты на ряд работ. В них входили капремонт моста в селе Богдановском, газификация в Покровском и другие.
В итоге сумма незаконно полученного дохода составила 286 миллионов рублей.
В ходе заседания депутат заявил, что обвинения ему не понятны. Он отметил, что в отношении Заварухина уже вынесено решение о его непричастности. Также депутат добавил, что больше половины средств, которые были получены в качестве прибыли, были потрачены на оплату налогов и зарплат.
Следующее заседание назначено на 6 марта.
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