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Posted 5 февраля, 09:25

Published 5 февраля, 09:25

Modified 5 февраля, 09:27

Updated 5 февраля, 09:27

В Екатеринбурге сын жестоко избил своего отца

В Екатеринбурге сын жестоко избил своего отца

5 февраля 2025, 09:25
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге пожилого мужчину до смерти избил его сын.

Происшествие случилось 26 января в Чкаловском микрорайоне Екатеринбурга.

Мужчина в возрасте 45 лет вступил в конфликт со своим пожилым папой, которому было 67 лет. В ссоре сын стал бить отца. Потерпевший был госпитализирован, но через 7 дней умер от полученных травм.

Сын погибшего уже задержан, он признал свою вину, пишет Ura.Ru со ссылкой на собственный источник.

Ранее сообщалось, что в Новоуральске 28-летний нетрезвый мужчина жестоко избил свою мать.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Смерть#18+#Екатеринбург#Инцидент
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