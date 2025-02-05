В Екатеринбурге сын жестоко избил своего отца

Posted 5 февраля, 09:25
Published 5 февраля, 09:25
Modified 5 февраля, 09:27
Updated 5 февраля, 09:27
Происшествие случилось 26 января в Чкаловском микрорайоне Екатеринбурга.
Мужчина в возрасте 45 лет вступил в конфликт со своим пожилым папой, которому было 67 лет. В ссоре сын стал бить отца. Потерпевший был госпитализирован, но через 7 дней умер от полученных травм.
Сын погибшего уже задержан, он признал свою вину, пишет Ura.Ru со ссылкой на собственный источник.
Ранее сообщалось, что в Новоуральске 28-летний нетрезвый мужчина жестоко избил свою мать.