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Posted 5 февраля, 17:46

Published 5 февраля, 17:46

Modified 5 февраля, 17:48

Updated 5 февраля, 17:48

В Госдуме выступили с инициативой о наказании родителей юных наркоторговцев

5 февраля 2025, 17:46
Председатель Комитета Госдумы по вопросам защиты семьи, материнства и детства Нина Останина прокомментировала предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности за продажу наркотических веществ с 16 до 14 лет.

Как пишет «Ридус», Останина не поддержала предложение Бастрыкина. По ее словам, ответственность должна лежать не на детях, а на родителях, которые обязаны заботиться о своих детях. Останина считает, что именно родителям следует нести главную ответственность, возможно, и уголовную. Это побудит их внимательнее следить за тем, чем занимаются их дети. Будут водить их кружки и спортивные секции, а не оставлять их на произвол судьбы, чтобы они занимались противозаконными делами.

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