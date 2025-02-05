В Госдуме выступили с инициативой о наказании родителей юных наркоторговцев

Как пишет «Ридус», Останина не поддержала предложение Бастрыкина. По ее словам, ответственность должна лежать не на детях, а на родителях, которые обязаны заботиться о своих детях. Останина считает, что именно родителям следует нести главную ответственность, возможно, и уголовную. Это побудит их внимательнее следить за тем, чем занимаются их дети. Будут водить их кружки и спортивные секции, а не оставлять их на произвол судьбы, чтобы они занимались противозаконными делами.