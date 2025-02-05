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Posted 5 февраля, 08:23

Published 5 февраля, 08:23

Modified 5 февраля, 08:25

Updated 5 февраля, 08:25

В грунте анапского пляжа обнаружили опасный канцероген

5 февраля 2025, 08:23
Учёные из НИПИ совместно с Всероссийским обществом охраны природы провели анализ песка на анапском побережье. Результаты показали, что в грунте в несколько раз — в 22,5 раза — превышена предельно допустимая концентрация одного из самых опасных канцерогенов — бензапирена.

Доктор химических наук и академик РАЕН Борис Болотин в разговоре с Pravda.Ru напомнил, что бензапирен является ядерной ароматикой, которая вызывает образование раковых клеток. Он подчеркнул, что даже незначительное присутствие этого вещества может представлять серьёзную угрозу для здоровья.

Эксперт уточнил, что бензапирен не образуется в грунте естественным путём, а является нефтяным продуктом. Вероятно, он осел там в тяжёлых фракциях, таких как мазут и гудрон.

Люди, которые укладывают горячий асфальт, подвергаются повышенному риску воздействия бензапирена.

«Он присутствует в нефтяных фракциях, особенно в тяжёлых — в мазуте, в гудроне. Поэтому женщины, которые укладывают асфальт горячий, первые претенденты на рак», — сказал Болотин.

При этом, как отметил Болотин, даже при использовании мазута для отопления ТЭЦ люди остаются живыми. Это свидетельствует о том, что уровень бензапирена в грунте может быть опасным, но не смертельным.

Проведённые анализы показали, что концентрация бензапирена в грунте превышает предельно допустимую норму в 22,5 раза. Это означает, что вещество попало в грунт и представляет угрозу для здоровья людей.

Люди, живущие или отдыхающие в районе с повышенным содержанием бензапирена, могут испытывать опасения по поводу своего здоровья. Однако, как отметил Болотин, бензапирен не выделяется в воздух, а требует прямого контакта с кожей.

«Бензапирен тяжелолетучий. В воздухе его нет. Это нужно прямо соприкосновение с ним, лечь и посыпать себя этим песочком», — уточнил Болотин.

Важно понимать, что бензапирен может со временем рассеиваться и его концентрация будет снижаться. Однако это не означает, что проблема исчезнет полностью. Периодическое смывание водой может способствовать снижению концентрации вещества, но оно всё равно будет присутствовать в окружающей среде.

«Бензапирен будет периодически смываться водой, уходить в неё, и, к сожалению, отравлять уже воду», — добавил Болотин.

Таким образом, обнаружение бензапирена в очищенном грунте Анапы вызывает серьёзные опасения и требует принятия мер для минимизации рисков для здоровья людей и экологоческой обстановки.

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