В Каменске-Уральском избитый из-за волос сирота требует с обидчиков 10 миллионов

Во время процесса был допрошен пострадавший и его представитель. На следующем суде, который состоится в марте, будут допрашиваться уже обвиняемые. Адвокат отмечает, что до процесса никто из подсудимых не был согласен на примирение, а также никто не принес извинения. При этом родители обвиняемых уверены в невиновности своих детей. Он добавил, что надеется на справедливый приговор.