tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 06:01

Published 5 февраля, 06:01

Modified 5 февраля, 06:03

Updated 5 февраля, 06:03

В Каменске-Уральском избитый из-за волос сирота требует с обидчиков 10 миллионов

В Каменске-Уральском избитый из-за волос сирота требует с обидчиков 10 миллионов

5 февраля 2025, 06:01
Фото: 1MI.
Подросток-сирота в Каменске-Уральском Свердловской области требует с троих молодых людей 10 миллионов рублей. Компания зимой прошлого года избила его из-за длинных волос.

По словам адвоката потерпевшего Сергея Барсукова, иск был предъявлен к законным представителям нападавших. Также он рассказал о прошедшем предварительном заседании.

Во время процесса был допрошен пострадавший и его представитель. На следующем суде, который состоится в марте, будут допрашиваться уже обвиняемые. Адвокат отмечает, что до процесса никто из подсудимых не был согласен на примирение, а также никто не принес извинения. При этом родители обвиняемых уверены в невиновности своих детей. Он добавил, что надеется на справедливый приговор.

Напомним, нападение случилось в феврале 2024 года. Тогда один из юношей даже угрожал пневматическим пистолетом. Банда повалила на землю мальчика и стала пинать ногами. После этого молодые не успокоились и стали вымогать деньги у друга сироты.

В Екатеринбурге толпа подростков избила сверстника
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщину в центре Екатеринбурга ограбили и избилиУроженец Средней Азии избил екатеринбуржцаВ Североуральске школьник избил сверстника
#Ирина Кирилова#Дети#Свердловская область#Избиение#Суд#Криминал#Компенсация#Нападение#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика