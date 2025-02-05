В Каменске-Уральском избитый из-за волос сирота требует с обидчиков 10 миллионов

Posted 5 февраля, 06:01
Published 5 февраля, 06:01
Modified 5 февраля, 06:03
Updated 5 февраля, 06:03
По словам адвоката потерпевшего Сергея Барсукова, иск был предъявлен к законным представителям нападавших. Также он рассказал о прошедшем предварительном заседании.
Во время процесса был допрошен пострадавший и его представитель. На следующем суде, который состоится в марте, будут допрашиваться уже обвиняемые. Адвокат отмечает, что до процесса никто из подсудимых не был согласен на примирение, а также никто не принес извинения. При этом родители обвиняемых уверены в невиновности своих детей. Он добавил, что надеется на справедливый приговор.
Напомним, нападение случилось в феврале 2024 года. Тогда один из юношей даже угрожал пневматическим пистолетом. Банда повалила на землю мальчика и стала пинать ногами. После этого молодые не успокоились и стали вымогать деньги у друга сироты.