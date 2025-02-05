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Posted 5 февраля, 12:20

Published 5 февраля, 12:20

Modified 5 февраля, 12:22

Updated 5 февраля, 12:22

В метро Екатеринбурга обновили схемы линий

В метро Екатеринбурга обновили схемы линий

5 февраля 2025, 12:20
Фото: 1MI.
В метро Екатеринбурга обновили схемы линий, добавив важные транспортные узлы и убрав перспективные станции.

Пассажиры метрополитена в Екатеринбурге заметили изменения внутри вагонов — привычные карты с двумя и тремя линиями исчезли. Теперь вместо них висят обновленные схемы, где отображается только одна действующая линия подземки.

Дизайнеры решили не просто обновить внешний вид карт, но и сделать их более информативными для пассажиров. На новых схемах появились значки железнодорожных вокзалов, северного и южного автовокзалов, а также остановок автобусов, следующих до аэропорта «Кольцово» и выставочного центра Екатеринбург ЭКСПО. Эти нововведения призваны облегчить ориентирование как местным жителям, так и гостям города, сообщает URA.RU.

Однако у некоторых пассажиров возник вопрос, почему убраны перспективы развития метрополитена. В прежних картах были отмечены станции, строительство которых планируется в будущем. По словам представителей метрополитена, это было сделано для того, чтобы избежать путаницы среди пользователей.

Фото: telegram-канал «Дно Исети»
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