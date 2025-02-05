В метро Екатеринбурга обновили схемы линий

Дизайнеры решили не просто обновить внешний вид карт, но и сделать их более информативными для пассажиров. На новых схемах появились значки железнодорожных вокзалов, северного и южного автовокзалов, а также остановок автобусов, следующих до аэропорта «Кольцово» и выставочного центра Екатеринбург ЭКСПО. Эти нововведения призваны облегчить ориентирование как местным жителям, так и гостям города, сообщает URA.RU.