В метро Екатеринбурга обновили схемы линий

Posted 5 февраля, 12:20
Published 5 февраля, 12:20
Modified 5 февраля, 12:22
Updated 5 февраля, 12:22
Пассажиры метрополитена в Екатеринбурге заметили изменения внутри вагонов — привычные карты с двумя и тремя линиями исчезли. Теперь вместо них висят обновленные схемы, где отображается только одна действующая линия подземки.
Дизайнеры решили не просто обновить внешний вид карт, но и сделать их более информативными для пассажиров. На новых схемах появились значки железнодорожных вокзалов, северного и южного автовокзалов, а также остановок автобусов, следующих до аэропорта «Кольцово» и выставочного центра Екатеринбург ЭКСПО. Эти нововведения призваны облегчить ориентирование как местным жителям, так и гостям города, сообщает URA.RU.
Однако у некоторых пассажиров возник вопрос, почему убраны перспективы развития метрополитена. В прежних картах были отмечены станции, строительство которых планируется в будущем. По словам представителей метрополитена, это было сделано для того, чтобы избежать путаницы среди пользователей.