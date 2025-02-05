В Нижнем Тагиле на 13 лет в тюрьму отправится участник ОПГ «Герат-Урал»

Группа создавалась для нападения на организации и граждан, а также для совершения убийств. В октябре 1995 года подсудимый вместе с сообщником убили мужчину. Они посчитали, что он виновен в смерти одного из знакомых их главаря. Также в октябре 1996 года был убит еще один мужчина, тоже, по мнению, убийц, причастный к смерти другого знакомого главаря. В ходе преступления убили и телохранителя потерпевшего. Все убийства совершены с помощью автоматов и пистолетов, сообщили в СК по Свердловской области.