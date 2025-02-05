В Нижнем Тагиле на 13 лет в тюрьму отправится участник ОПГ «Герат-Урал»

Posted 5 февраля, 08:54
Published 5 февраля, 08:54
Modified 5 февраля, 08:56
Updated 5 февраля, 08:56
Рогожкин был признан виновным в умышленном убийстве из корыстных побуждений по предварительному сговору. Согласно материалам дела, в 1993–2001 годах мужчина 1975 года рождения организовал банду. Дело в отношении него расследуется отдельно. В эту банду и вошел Рогожкин.
Группа создавалась для нападения на организации и граждан, а также для совершения убийств. В октябре 1995 года подсудимый вместе с сообщником убили мужчину. Они посчитали, что он виновен в смерти одного из знакомых их главаря. Также в октябре 1996 года был убит еще один мужчина, тоже, по мнению, убийц, причастный к смерти другого знакомого главаря. В ходе преступления убили и телохранителя потерпевшего. Все убийства совершены с помощью автоматов и пистолетов, сообщили в СК по Свердловской области.
Долгое время подозреваемых не могли найти. Однако на данный момент активно изучаются дела о преступлениях прошлых лет. И сотрудникам отдела криминалистики удалось выяснить правду.
По словам главы пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, к расследованию были привлечены опытные сотрудники полиции. Они помогали коллегам из СК в изучении материалов и поиске улик. Также они помогали восстанавливать хронологию тех лет.
В ходе расследования также была проведена масса экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическая. Эксперты заключили, что фигуранты вменяемы и полностью осознавали свои действия.
Суд в результате приговорил Рогожкина к 14 годам лишения свободы.
Напомним, в августе 2024 года в тюрьму был отправлен другой киллер банды.