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Posted 5 февраля, 08:54

Published 5 февраля, 08:54

Modified 5 февраля, 08:56

Updated 5 февраля, 08:56

В Нижнем Тагиле на 13 лет в тюрьму отправится участник ОПГ «Герат-Урал»

В Нижнем Тагиле на 13 лет в тюрьму отправится участник ОПГ «Герат-Урал»

5 февраля 2025, 08:54
Фото: Ленинский районный суд Нижнего Тагила.
Андрей Рогожкин, участник преступной группы «Герат-Урал» отправится за решетку за преступления, совершенные в 90-е годы, сообщили в Свердловском областном суде. Подсудимый долгое время скрывался, но все же был пойман и осужден.

Рогожкин был признан виновным в умышленном убийстве из корыстных побуждений по предварительному сговору. Согласно материалам дела, в 1993–2001 годах мужчина 1975 года рождения организовал банду. Дело в отношении него расследуется отдельно. В эту банду и вошел Рогожкин.

Группа создавалась для нападения на организации и граждан, а также для совершения убийств. В октябре 1995 года подсудимый вместе с сообщником убили мужчину. Они посчитали, что он виновен в смерти одного из знакомых их главаря. Также в октябре 1996 года был убит еще один мужчина, тоже, по мнению, убийц, причастный к смерти другого знакомого главаря. В ходе преступления убили и телохранителя потерпевшего. Все убийства совершены с помощью автоматов и пистолетов, сообщили в СК по Свердловской области.

Долгое время подозреваемых не могли найти. Однако на данный момент активно изучаются дела о преступлениях прошлых лет. И сотрудникам отдела криминалистики удалось выяснить правду.

По словам главы пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, к расследованию были привлечены опытные сотрудники полиции. Они помогали коллегам из СК в изучении материалов и поиске улик. Также они помогали восстанавливать хронологию тех лет.

В ходе расследования также была проведена масса экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическая. Эксперты заключили, что фигуранты вменяемы и полностью осознавали свои действия.

Суд в результате приговорил Рогожкина к 14 годам лишения свободы.

Напомним, в августе 2024 года в тюрьму был отправлен другой киллер банды.

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