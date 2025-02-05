В Нижнем Тагиле началась подготовка к сезону лесных пожаров

Начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Андрей Мишин проинформировал, что на сегодняшний день в городе работают 10 дружин. В их состав входят 46 человек. При этом у волонтеров имеется все необходимое. Мишин отметил, что в прошлом году было приобретено более 125 единиц пожарного оборудования и инвентаря, а также 13 комплектов боевой одежды. Еще 8 комплектов закуплены в текущем году. Чтобы защитить населенные пункты, проведена опашка минерализованных полос, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.