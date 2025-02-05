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Posted 5 февраля, 05:14

Published 5 февраля, 05:14

Modified 5 февраля, 05:16

Updated 5 февраля, 05:16

В Нижнем Тагиле началась подготовка к сезону лесных пожаров

В Нижнем Тагиле началась подготовка к сезону лесных пожаров

5 февраля 2025, 05:14
Фото: 1MI.
Рабочее совещание по вопросам организации мероприятий к предстоящему пожароопасному периоду прошло в Нижнем Тагиле. Глава города Владислав Пинаев проводил его лично.

Начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Андрей Мишин проинформировал, что на сегодняшний день в городе работают 10 дружин. В их состав входят 46 человек. При этом у волонтеров имеется все необходимое. Мишин отметил, что в прошлом году было приобретено более 125 единиц пожарного оборудования и инвентаря, а также 13 комплектов боевой одежды. Еще 8 комплектов закуплены в текущем году. Чтобы защитить населенные пункты, проведена опашка минерализованных полос, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Также на совещании поднимались вопросы подготовки сельских населенных пунктов к опасному периоду. Так, уже в первом квартале 2025 года стартует строительство пожарных резервуаров в Волчевке. На очереди находятся Канва, Чауж и Антоновский.

Кроме всего прочего, в начале апреля планируются учения для дружин, чтобы проверить, насколько они готовы к сезону лесных пожаров. Также после того, как сойдет снег, будет проведена проверка минерализованных полос.

Ранее стало известно, что за 1 февраля в Свердловской области сотрудниками МЧС были потушены 13 пожаров.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Пожар#Свердловская область#Владислав Пинаев#Возгорание#Подготовка#Лесной пожар#Екатеринбург
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