В Нижнем Тагиле открылись областные соревнования по ПОДА-футболу на электроколясках

Posted 5 февраля, 14:11
Published 5 февраля, 14:11
Modified 5 февраля, 14:13
Updated 5 февраля, 14:13
Мероприятие показало объединяющую силу спорта. Директор СО АНО «Шаг вперед» Александр Коченков активно занимается развитием этого вида спорта в городе.
Нижнетагильская команда, двукратный чемпион России (2023, 2024), является одной из сильнейших в стране. Соревнования стали важным шагом к созданию сборной Свердловской области, сообщил в соцсети ВКонтакте Гаджи Абдулов.
Ранее тагильские спортсмены с ОВЗ завоевали 12 медалей на Всероссийских соревнованиях.