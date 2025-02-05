tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 14:11

Published 5 февраля, 14:11

Modified 5 февраля, 14:13

Updated 5 февраля, 14:13

В Нижнем Тагиле открылись областные соревнования по ПОДА-футболу на электроколясках

В Нижнем Тагиле открылись областные соревнования по ПОДА-футболу на электроколясках

5 февраля 2025, 14:11
Фото: Гаджи Абдулов.
В Нижнем Тагиле состоялись областные соревнования по ПОДА-футболу на электроколясках «Включайся в футбол».

Мероприятие показало объединяющую силу спорта. Директор СО АНО «Шаг вперед» Александр Коченков активно занимается развитием этого вида спорта в городе.

Нижнетагильская команда, двукратный чемпион России (2023, 2024), является одной из сильнейших в стране. Соревнования стали важным шагом к созданию сборной Свердловской области, сообщил в соцсети ВКонтакте Гаджи Абдулов.

Ранее тагильские спортсмены с ОВЗ завоевали 12 медалей на Всероссийских соревнованиях.

Молодой человек с ОВЗ из Верхней Пышмы победил в конкурсе по программированию
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Инвалиды#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика