В Нижнем Тагиле умный смеситель оставил без воды жителей дома

Posted 5 февраля, 05:50
Published 5 февраля, 05:50
Modified 5 февраля, 05:53
Updated 5 февраля, 05:53
По словам жильца дома Андрея, с такой проблемой он ранее не сталкивался. Мужчина рассказал, что его сын отправился умыться и в итоге обжегся. После звонка в управляющую компанию специалисты отключили воду. В результате из обоих кранов лилась уже холодная вода. Такая проблема в доме сохранялась на протяжении недели, пишет Е1. В УК «Райкомхоз» объяснили, что в это время они искали квартиру, где система дала сбой.
Представители компании объяснили, что такое случается, когда горячая вода «передавливает» через смеситель и оказывается в стояке, которому идет холодная. Специалисты заметили сразу, что у кого-то из жильцов неправильно работает смеситель. Подобные устройства продаются на маркетплейсах. Они позволяют отключить воду без перекрытия крана. То есть, достаточно нажать кнопку, чтобы вода не лилась. Так, если краны оставить открытыми, то может произойти смешение.
Также в УК рассказали, что как раз из-за такого смесителя и случилась проблема. Хозяевам было неизвестно, что они создали проблему для других жителей дома. Вечером 3 февраля подача воды была восстановлена, а смеситель исправен.
Ранее стало известно, что без воды остались жители Красного Камня в Нижнем Тагиле. Причиной стала авария.