В Нижнем Тагиле умный смеситель оставил без воды жителей дома

По словам жильца дома Андрея, с такой проблемой он ранее не сталкивался. Мужчина рассказал, что его сын отправился умыться и в итоге обжегся. После звонка в управляющую компанию специалисты отключили воду. В результате из обоих кранов лилась уже холодная вода. Такая проблема в доме сохранялась на протяжении недели, пишет Е1. В УК «Райкомхоз» объяснили, что в это время они искали квартиру, где система дала сбой.