В Нижнем Тагиле возле «Уралвагонзавода» откроют исправительный центр

На нижнетагильский УВЗ трудоустраивают осужденных уже много лет. В последний раз работать на завод прибыли 23 женщины, отбывающие наказание в УФИЦ при ИК-6. ГУФСИН также активно взаимодействует с «Ростехом». Там устроили на работу 162 человека из исправительных центров.