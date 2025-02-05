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Posted 5 февраля, 13:30

Published 5 февраля, 13:30

Modified 5 февраля, 13:32

Updated 5 февраля, 13:32

В Нижнем Тагиле возле «Уралвагонзавода» откроют исправительный центр

В Нижнем Тагиле возле «Уралвагонзавода» откроют исправительный центр

5 февраля 2025, 13:30
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле открытие иправцентра планируют до начала апреля текущего года.

Новый исправительный центр на 400 мест планируют открыть в первом квартале текущего года, сообщает областной ГУФСИН России.

Исправцентр относится к свердловской ИК №5.

На нижнетагильский УВЗ трудоустраивают осужденных уже много лет. В последний раз работать на завод прибыли 23 женщины, отбывающие наказание в УФИЦ при ИК-6. ГУФСИН также активно взаимодействует с «Ростехом». Там устроили на работу 162 человека из исправительных центров.

Напомним, осужденные женщины из тагильского исправцентра сделали красивые игрушки к Рождеству.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Колония#Исправительные работы#Исправительная колония#Екатеринбург#Исправцентр
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