В Нижнем Тагиле возле «Уралвагонзавода» откроют исправительный центр

Posted 5 февраля, 13:30
Published 5 февраля, 13:30
Modified 5 февраля, 13:32
Updated 5 февраля, 13:32
Новый исправительный центр на 400 мест планируют открыть в первом квартале текущего года, сообщает областной ГУФСИН России.
Исправцентр относится к свердловской ИК №5.
На нижнетагильский УВЗ трудоустраивают осужденных уже много лет. В последний раз работать на завод прибыли 23 женщины, отбывающие наказание в УФИЦ при ИК-6. ГУФСИН также активно взаимодействует с «Ростехом». Там устроили на работу 162 человека из исправительных центров.
Напомним, осужденные женщины из тагильского исправцентра сделали красивые игрушки к Рождеству.