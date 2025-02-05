В одной из гимназий Екатеринбурга сняли все двери с кабинок в женском туалете

Posted 5 февраля, 04:20
Published 5 февраля, 04:20
Modified 5 февраля, 04:22
Updated 5 февраля, 04:22
По словам одной из школьниц, изначально в туалете собирались отремонтировать одну дверь, а в итоге были сняты все, пишет Е1.
Женских санузлов для учениц средних и старших классов в гимназии два: на втором и первом этажах. Однако на втором этаже все время скапливается очередь, в том числе и потому, что многие девочки в этом туалете переодеваются, так как дверь в раздевалку плохо закрывается.
Напомним, осенью 2024 года родители учеников школы №21 в Нижнем Тагиле рассказали о том, что в туалете отсутствуют двери на кабинках, из-за чего дети не хотят туда ходить.