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Posted 5 февраля, 08:43

Published 5 февраля, 08:43

Modified 5 февраля, 08:46

Updated 5 февраля, 08:46

В Президентский полк на срочную службу попали десять екатеринбуржцев

В Президентский полк на срочную службу попали десять екатеринбуржцев

5 февраля 2025, 08:43
Фото: 1MI.
10 екатеринбургских срочников будут служить в полку президента.

Глава военкомата Свердловской области Алексей Белокур доложил на выступлении перед депутатами в городской думе о 100%-ном выполнении плана призыва осенью прошлого года.

В Президентский полк из столицы Среднего Урала отобрали 10 солдат. В весеннюю призывную кампанию, которая будет проходить в этом году с начала апреля до середины июля, будут работать над повышением престижа военной службы. Будут также заниматься и патриотическим воспитанием молодежи, сообщил Белокур.

Ранее свердловские правоохранители вручили повестки в армию мигрантам-уклонистам.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Призывник#Екатеринбург#Осенний призыв#Весенний призыв
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