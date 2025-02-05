В Президентский полк на срочную службу попали десять екатеринбуржцев

Posted 5 февраля, 08:43
Published 5 февраля, 08:43
Modified 5 февраля, 08:46
Updated 5 февраля, 08:46
Глава военкомата Свердловской области Алексей Белокур доложил на выступлении перед депутатами в городской думе о 100%-ном выполнении плана призыва осенью прошлого года.
В Президентский полк из столицы Среднего Урала отобрали 10 солдат. В весеннюю призывную кампанию, которая будет проходить в этом году с начала апреля до середины июля, будут работать над повышением престижа военной службы. Будут также заниматься и патриотическим воспитанием молодежи, сообщил Белокур.
Ранее свердловские правоохранители вручили повестки в армию мигрантам-уклонистам.