В Президентский полк на срочную службу попали десять екатеринбуржцев

В Президентский полк из столицы Среднего Урала отобрали 10 солдат. В весеннюю призывную кампанию, которая будет проходить в этом году с начала апреля до середины июля, будут работать над повышением престижа военной службы. Будут также заниматься и патриотическим воспитанием молодежи, сообщил Белокур.