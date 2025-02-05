В Самарской области заболеваемость ОРВИ выросла еще на 4%

В то же время ситуация с количеством заразившихся варьируется в зависимости от возраста. Так, максимальное число пациентов зафиксировано среди подростков старше 15 лет и взрослых — здесь эпидпорог превышен на 37%. Среди ребят помладше показатель находится значительно ниже опасного уровня, пишет sovainfo.ru.