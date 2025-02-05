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Posted 5 февраля, 13:23

Published 5 февраля, 13:23

Modified 5 февраля, 13:27

Updated 5 февраля, 13:27

В Самарской области заболеваемость ОРВИ выросла еще на 4%

5 февраля 2025, 13:23
Согласно статистическим данным, за неделю с 27 января по 2 февраля заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе находится ниже эпидпорога на 11,3%.

В то же время ситуация с количеством заразившихся варьируется в зависимости от возраста. Так, максимальное число пациентов зафиксировано среди подростков старше 15 лет и взрослых — здесь эпидпорог превышен на 37%. Среди ребят помладше показатель находится значительно ниже опасного уровня, пишет sovainfo.ru.

При этом по сравнению с прошлой неделей отмечается подъем заболеваемости на 4,2%. Наибольший прирост обнаружен среди детей от 7 до 14 лет — на 9,6%. Среди младенцев, наоборот, число больных сократилось на 8,7%.

По лабораторным данным, жители губернии чаще всего приходят к врачам с парагриппом, риновирусами, бокавирусами, РС-вирусами, сезонными коронавирусами, гриппом А (H1N1) и гриппом В.

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