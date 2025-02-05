В Самарской области заболеваемость ОРВИ выросла еще на 4%

Posted 5 февраля, 13:23
Published 5 февраля, 13:23
Modified 5 февраля, 13:27
Updated 5 февраля, 13:27
В то же время ситуация с количеством заразившихся варьируется в зависимости от возраста. Так, максимальное число пациентов зафиксировано среди подростков старше 15 лет и взрослых — здесь эпидпорог превышен на 37%. Среди ребят помладше показатель находится значительно ниже опасного уровня, пишет sovainfo.ru.
При этом по сравнению с прошлой неделей отмечается подъем заболеваемости на 4,2%. Наибольший прирост обнаружен среди детей от 7 до 14 лет — на 9,6%. Среди младенцев, наоборот, число больных сократилось на 8,7%.
По лабораторным данным, жители губернии чаще всего приходят к врачам с парагриппом, риновирусами, бокавирусами, РС-вирусами, сезонными коронавирусами, гриппом А (H1N1) и гриппом В.