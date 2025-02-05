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Posted 5 февраля, 04:38

Published 5 февраля, 04:38

Modified 5 февраля, 04:40

Updated 5 февраля, 04:40

В Свердловской области предложили ввести в школах занятия гольфом

В Свердловской области предложили ввести в школах занятия гольфом

5 февраля 2025, 04:38
Фото: Изображение Midjourney.
Секцию по игре в гольф предложила ввести в школах Свердловской области президент региональной Федерации развития гольфа Ксения Симановская.

По ее мнению, игра ф гольф помогает не только физически развивать детей, но еще и психологически. В частности, по словам Симановской, с помощью гольфа можно стать выносливее, сдержаннее, а также натренировать силу воли. Для маленьких детей это важные качества, заявила она в эфире ОТВ.

Специалист отметила, что на Урале гольф приобретает все большую популярность и если его распространить, то и молодых игроков станет больше. Кроме того, отметила Симановская, гольф имеет более низкую стоимость, в отличие, например, от хоккея. Это способствует тому, что вид спорта становится доступнее для большего числа семей.

ранее в УрФУ в Екатеринбурге предложили ввести курс семейного воспитания для студентов.

#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Свердловская область#Школа#Учитель#Занятия#Екатеринбург
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