В Свердловской области предложили ввести в школах занятия гольфом

По ее мнению, игра ф гольф помогает не только физически развивать детей, но еще и психологически. В частности, по словам Симановской, с помощью гольфа можно стать выносливее, сдержаннее, а также натренировать силу воли. Для маленьких детей это важные качества, заявила она в эфире ОТВ.