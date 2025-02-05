В Свердловской области предложили ввести в школах занятия гольфом

Posted 5 февраля, 04:38
Published 5 февраля, 04:38
Modified 5 февраля, 04:40
Updated 5 февраля, 04:40
По ее мнению, игра ф гольф помогает не только физически развивать детей, но еще и психологически. В частности, по словам Симановской, с помощью гольфа можно стать выносливее, сдержаннее, а также натренировать силу воли. Для маленьких детей это важные качества, заявила она в эфире ОТВ.
Специалист отметила, что на Урале гольф приобретает все большую популярность и если его распространить, то и молодых игроков станет больше. Кроме того, отметила Симановская, гольф имеет более низкую стоимость, в отличие, например, от хоккея. Это способствует тому, что вид спорта становится доступнее для большего числа семей.
ранее в УрФУ в Екатеринбурге предложили ввести курс семейного воспитания для студентов.