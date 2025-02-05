В Свердловской области за неделю произошла почти тысяча ДТП

Чаще всего аварии случались из-за того, что водители выбирали неподходящую под условия скорость. Так, произошли 478 аварии, в которых 1 человек скончался. Еще 138 аварий произошли из-за несоблюдения очередности проезда, а также 65 ДТП случились из-за неверного выбора дистанции.