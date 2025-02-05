В Свердловской области за неделю произошла почти тысяча ДТП

Posted 5 февраля, 08:24
Published 5 февраля, 08:24
Modified 5 февраля, 08:26
Updated 5 февраля, 08:26
Чаще всего аварии случались из-за того, что водители выбирали неподходящую под условия скорость. Так, произошли 478 аварии, в которых 1 человек скончался. Еще 138 аварий произошли из-за несоблюдения очередности проезда, а также 65 ДТП случились из-за неверного выбора дистанции.
В общей сложности за неделю сотрудники ГИБДД пресекли 9,6 тысячи нарушений. Из них 876 совершили пешеходы. При этом комплексы фотофиксации выявили 68 тысяч нарушений, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Ранее в Березовском в результате аварии пенсионерка попала в больницу. Однако спасти ее не удалось.