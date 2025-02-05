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Posted 5 февраля, 08:24

Published 5 февраля, 08:24

Modified 5 февраля, 08:26

Updated 5 февраля, 08:26

В Свердловской области за неделю произошла почти тысяча ДТП

В Свердловской области за неделю произошла почти тысяча ДТП

5 февраля 2025, 08:24
Фото: 1MI.
За неделю с 27 января по 2 февраля в Свердловской области случились 959 аварий. При этом в 32 авариях пострадали люди. В общей сложности погибли 5 человек и 40 получили травмы.

Чаще всего аварии случались из-за того, что водители выбирали неподходящую под условия скорость. Так, произошли 478 аварии, в которых 1 человек скончался. Еще 138 аварий произошли из-за несоблюдения очередности проезда, а также 65 ДТП случились из-за неверного выбора дистанции.

В общей сложности за неделю сотрудники ГИБДД пресекли 9,6 тысячи нарушений. Из них 876 совершили пешеходы. При этом комплексы фотофиксации выявили 68 тысяч нарушений, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Ранее в Березовском в результате аварии пенсионерка попала в больницу. Однако спасти ее не удалось.

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