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Posted 5 февраля, 05:40

Published 5 февраля, 05:40

Modified 5 февраля, 05:42

Updated 5 февраля, 05:42

Вандалы портят машины на Вагонке в Нижнем Тагиле

Вандалы портят машины на Вагонке в Нижнем Тагиле

5 февраля 2025, 05:40
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле подростки нанесли повреждение автомобилю на улице Зари. Инцидент случился ночью 26 января 2025 года.

По словам одного из местных жителей, двое подростков пнули его машину, которая была припаркована. В результате этого на транспортном средстве остались повреждения, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Сейчас горожанин разыскивает хулиганов.

Возможно вы стали очевидцем данного происшествия или вы опознали этих хулиганов, то буду вам очень признателен за любую информацию, — говорит тагильчанин.

Напомним, в январе 2025 года в Нижнем Тагиле неизвестные вандалы в сквере за Юбилейным испортили скамейки и стенды с информацией.

Стало известно, что 2-летнего ребенка ударило током из-за вандалов в Нижнем Тагиле
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