Вандалы портят машины на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted 5 февраля, 05:40
Published 5 февраля, 05:40
Modified 5 февраля, 05:42
Updated 5 февраля, 05:42
По словам одного из местных жителей, двое подростков пнули его машину, которая была припаркована. В результате этого на транспортном средстве остались повреждения, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Сейчас горожанин разыскивает хулиганов.
Возможно вы стали очевидцем данного происшествия или вы опознали этих хулиганов, то буду вам очень признателен за любую информацию, — говорит тагильчанин.
Напомним, в январе 2025 года в Нижнем Тагиле неизвестные вандалы в сквере за Юбилейным испортили скамейки и стенды с информацией.