Вассерман считает, что смертную казнь в России для террористов вернут очень нескоро

Posted 5 февраля, 17:44
Published 5 февраля, 17:44
Modified 5 февраля, 17:46
Updated 5 февраля, 17:46
Член Комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с «Ридусом» прокомментировал призыв отменить мораторий на смертную казнь для террористов, высказанный депутатом Алексеем Журавлёвым. По мнению Вассермана, возвращение смертной казни, если и случится, то очень нескоро.
Собеседник издания напомнил, что мораторий на смертную казнь в нашей стране был введен из-за желания войти в Совет Европы. Несмотря на то, что сейчас подобного желания нет, мораторий остался. Вассерман считает, что если его и будут отменять, то очень не скоро. Данное решение вызовет большое количество споров. Он добавил, что большая часть россиян выступает против этого моратория, но многие считают его полезным. Депутат объяснил, что у смертной казни есть одно свойство — это единственный приговор, который невозможно отменить, если он был приведен в исполнение. Вассерман отметил, что ошибки в судах — нередкое явление в любой стране.
Парламентарий также рассказал, что в США смертные приговоры, как правило, приводятся в исполнение спустя много лет после того, как были вынесены. Он пояснил, что таким образом правоохранительные органы убеждаются в справедливости приговора. Помимо этого, многие эксперты отмечают, что ожидание смерти само по себе является отдельной пыткой.