Вассерман считает, что смертную казнь в России для террористов вернут очень нескоро

Собеседник издания напомнил, что мораторий на смертную казнь в нашей стране был введен из-за желания войти в Совет Европы. Несмотря на то, что сейчас подобного желания нет, мораторий остался. Вассерман считает, что если его и будут отменять, то очень не скоро. Данное решение вызовет большое количество споров. Он добавил, что большая часть россиян выступает против этого моратория, но многие считают его полезным. Депутат объяснил, что у смертной казни есть одно свойство — это единственный приговор, который невозможно отменить, если он был приведен в исполнение. Вассерман отметил, что ошибки в судах — нередкое явление в любой стране.