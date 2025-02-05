Ветераны в Нижнем Тагиле получили медали в честь 80-летия победы в ВОВ

Posted 5 февраля, 05:02
Published 5 февраля, 05:02
Modified 5 февраля, 05:17
Updated 5 февраля, 05:17
На сегодняшний день, по данным администрации города, в Нижнем Тагиле проживают 10 инвалидов и участников ВОВ. Трое из них уде получили медали, а также подарки.
Первым награду получил уроженец Донбасса Александр Федин. Он служил автоматчиком и в окопах видел лично Григория Жукова. У ветерана имеется множество медалей, в том числе и «За отвагу».
Владислав Пинаев отметил огромный вклад старшего поколения в Победу, а также в патриотическое воспитание молодежи.
Еще двое получивших награды — Борис Толмачев и Анатолий Киселев. Первый служил старшиной на Тихоокеанском флоте, а второй сначала служил в сухопутных войсках, а хатем попал на Северный флот.
Всего в Нижнем Тагиле награды получат 596 человек. Из них 222 живут в Ленинском районе, 212 — в Тагилстроевском районе и 162 — в Дзержинском.
Ранее стало известно, что к 80-летию победы в Нижнем Тагиле будет обустроен «Курган памяти».