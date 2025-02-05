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Posted 5 февраля, 05:02

Published 5 февраля, 05:02

Modified 5 февраля, 05:17

Updated 5 февраля, 05:17

Ветераны в Нижнем Тагиле получили медали в честь 80-летия победы в ВОВ

Ветераны в Нижнем Тагиле получили медали в честь 80-летия победы в ВОВ

5 февраля 2025, 05:02
Фото: скриншот видео Владислава Пинаева со страницы Вконтакте.
Первые памятные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» получили ветераны в Нижнем Тагиле. Награды им передал лично глава города Владислав Пинаев.

На сегодняшний день, по данным администрации города, в Нижнем Тагиле проживают 10 инвалидов и участников ВОВ. Трое из них уде получили медали, а также подарки.

Первым награду получил уроженец Донбасса Александр Федин. Он служил автоматчиком и в окопах видел лично Григория Жукова. У ветерана имеется множество медалей, в том числе и «За отвагу».

Владислав Пинаев отметил огромный вклад старшего поколения в Победу, а также в патриотическое воспитание молодежи.

Еще двое получивших награды — Борис Толмачев и Анатолий Киселев. Первый служил старшиной на Тихоокеанском флоте, а второй сначала служил в сухопутных войсках, а хатем попал на Северный флот.

Всего в Нижнем Тагиле награды получат 596 человек. Из них 222 живут в Ленинском районе, 212 — в Тагилстроевском районе и 162 — в Дзержинском.

Ранее стало известно, что к 80-летию победы в Нижнем Тагиле будет обустроен «Курган памяти».

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Ветераны#Владислав Пинаев#Победа#Поздравление#ВОв#Екатеринбург
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