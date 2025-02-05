«Вы че нефоры?»: в Нижнем Тагиле 6 мигрантов напали на 3 молодых людей

В первый день февраля в Нижнем Тагиле в микрорайоне Рудник имени 3-го Интернационала на улице Кольцова вспыхнул конфликт. Трое молодых людей в возрасте от 20 до 21 года выходили из подъезда 22 дома. В это время в подъезде находилась компания из 6 молодых людей нерусского происхождения. Как сообщает один из трех молодых людей, на вид они были страше 22 лет. Когда трое друзей проходили мимо компании, то один из ее членов обратился к 21-летнему молодому человеку с вопросом, касающимся внешнего вида парней.