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Posted 5 февраля, 16:25

Published 5 февраля, 16:25

Modified 5 февраля, 16:30

Updated 5 февраля, 16:30

«Вы че нефоры?»: в Нижнем Тагиле 6 мигрантов напали на 3 молодых людей

«Вы че нефоры?»: в Нижнем Тагиле 6 мигрантов напали на 3 молодых людей

5 февраля 2025, 16:25
Фото: 1MI.
1 февраля 6 молодых людей неславянской внешности пристали к 3 молодым людям из-за их внешнего вида. Завязалась драка.

В первый день февраля в Нижнем Тагиле в микрорайоне Рудник имени 3-го Интернационала на улице Кольцова вспыхнул конфликт. Трое молодых людей в возрасте от 20 до 21 года выходили из подъезда 22 дома. В это время в подъезде находилась компания из 6 молодых людей нерусского происхождения. Как сообщает один из трех молодых людей, на вид они были страше 22 лет. Когда трое друзей проходили мимо компании, то один из ее членов обратился к 21-летнему молодому человеку с вопросом, касающимся внешнего вида парней.

В подъезде стояло трое неславянской внешности. Мы проходили мимо них, и они говорят «Вы что нефоры что ли?». На что я ответил «Почему мы нефоры?», — делится подробностями инцидента с редакцией TagilCity.ru Савелий.
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По всей видимости, группа из 6 человек не рассчитывала на такой ответ, поэтому их реакция была агрессивной. Завязалась драка. По словам одного из пострадавших, он получил около пяти ударов в лицо, а его товарищ около двух. Агрессивная компания вытолкала троих ребят из подъезда, после чего пострадавшие приняли решение обратиться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

Началась драка, нас выкинули из подъезда и мой друг решил вызвать полицию. Сотрудники полиции приехали, зашли в подъезд и просто попросили их выйти из помещения. Я спрашивал взяли они у них какие-то данные или нет, но внятного ответа не получил, — сообщает один из пострадавших Савелий.

Пострадавшие в драке написали заявление в полиции, однако никакого продвижения дела не наблюдается. Официальный комментарий в пресс-службе полиции Нижнего Тагила редакции не предоставили.

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