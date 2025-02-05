«Вы че нефоры?»: в Нижнем Тагиле 6 мигрантов напали на 3 молодых людей

Posted 5 февраля, 16:25
Published 5 февраля, 16:25
Modified 5 февраля, 16:30
Updated 5 февраля, 16:30
В первый день февраля в Нижнем Тагиле в микрорайоне Рудник имени 3-го Интернационала на улице Кольцова вспыхнул конфликт. Трое молодых людей в возрасте от 20 до 21 года выходили из подъезда 22 дома. В это время в подъезде находилась компания из 6 молодых людей нерусского происхождения. Как сообщает один из трех молодых людей, на вид они были страше 22 лет. Когда трое друзей проходили мимо компании, то один из ее членов обратился к 21-летнему молодому человеку с вопросом, касающимся внешнего вида парней.
В подъезде стояло трое неславянской внешности. Мы проходили мимо них, и они говорят «Вы что нефоры что ли?». На что я ответил «Почему мы нефоры?», — делится подробностями инцидента с редакцией TagilCity.ru Савелий.
По всей видимости, группа из 6 человек не рассчитывала на такой ответ, поэтому их реакция была агрессивной. Завязалась драка. По словам одного из пострадавших, он получил около пяти ударов в лицо, а его товарищ около двух. Агрессивная компания вытолкала троих ребят из подъезда, после чего пострадавшие приняли решение обратиться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.
Началась драка, нас выкинули из подъезда и мой друг решил вызвать полицию. Сотрудники полиции приехали, зашли в подъезд и просто попросили их выйти из помещения. Я спрашивал взяли они у них какие-то данные или нет, но внятного ответа не получил, — сообщает один из пострадавших Савелий.
Пострадавшие в драке написали заявление в полиции, однако никакого продвижения дела не наблюдается. Официальный комментарий в пресс-службе полиции Нижнего Тагила редакции не предоставили.