«Взял паспорт и деньги». Покончивший с собой тагильский подросток сбежал из дома

Posted 5 февраля, 15:40
Published 5 февраля, 15:40
Modified 5 февраля, 15:42
Updated 5 февраля, 15:42
Тело мальчика нашли 3 февраля, а накануне он ушел из дома, забрав с собой паспорт и сбережения, рассказал URA.RU источник.
Юноша вместе с приятелем отправился к тайнику, где находилась наркотическая закладкой. Он также писал другому другу, но тот не смог ответить сразу же. Также известно, что перед гибелью подросток поругался со своей девушкой.
15-летний погибший тагильчанин увлекался спортом и посещал футбольную секцию.
В январе совершил суицид 15-летний подросток из Екатеринбурга.