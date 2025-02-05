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Posted 5 февраля, 15:40

Published 5 февраля, 15:40

Modified 5 февраля, 15:42

Updated 5 февраля, 15:42

Стали известно, что покончивший с собой подросток из Тагила сбежал из дома

«Взял паспорт и деньги». Покончивший с собой тагильский подросток сбежал из дома

5 февраля 2025, 15:40
Фото: 1MI.

Стали известно, что покончивший с собой подросток из Тагила сбежал из дома

15-летний мальчик, тело которого нашли в Нижнем Тагиле на улице Пихтовой, за сутки до гибели сбежал из дома.

Тело мальчика нашли 3 февраля, а накануне он ушел из дома, забрав с собой паспорт и сбережения, рассказал URA.RU источник.

Юноша вместе с приятелем отправился к тайнику, где находилась наркотическая закладкой. Он также писал другому другу, но тот не смог ответить сразу же. Также известно, что перед гибелью подросток поругался со своей девушкой.

15-летний погибший тагильчанин увлекался спортом и посещал футбольную секцию.

В январе совершил суицид 15-летний подросток из Екатеринбурга.

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