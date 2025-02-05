Женщина из Пензы попалась на краже телефона в Нижнем Тагиле

Согласно информации, предоставляемой Уральской транспортной прокуратурой, преступление произошло в октябре прошлого года на автобусной остановке возле вокзала. Женщина заметила, как потерпевшая убрала свой мобильный телефон в сумку, после чего она решила воспользоваться моментом. Подойдя вплотную к жертве, злоумышленница отвлекла ее внимание и незаметно похитила не только телефон, но и банковскую карту. План был тщательно продуман, однако преступнице не удалось избежать наказания.