tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 17:55

Published 5 февраля, 17:55

Modified 5 февраля, 17:57

Updated 5 февраля, 17:57

Женщина из Пензы попалась на краже телефона в Нижнем Тагиле

Женщина из Пензы попалась на краже телефона в Нижнем Тагиле

5 февраля 2025, 17:55
Фото: Уральская транспортная прокуратура.
Женщина из Пензы предстанет перед судом в Нижнем Тагиле за кражу телефона и банковской карты на автобусной остановке у вокзала.

В Нижнем Тагиле завершилась подготовка к судебному процессу над женщиной, которую обвиняют в краже мобильного телефона и банковской карты. Обвиняемой является 38-летняя уроженка Пензенской области, задержанная сотрудниками транспортной прокуратуры.

Согласно информации, предоставляемой Уральской транспортной прокуратурой, преступление произошло в октябре прошлого года на автобусной остановке возле вокзала. Женщина заметила, как потерпевшая убрала свой мобильный телефон в сумку, после чего она решила воспользоваться моментом. Подойдя вплотную к жертве, злоумышленница отвлекла ее внимание и незаметно похитила не только телефон, но и банковскую карту. План был тщательно продуман, однако преступнице не удалось избежать наказания.

Теперь уголовное дело передано в Тагилстроевский районный суд для дальнейшего разбирательства. Если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание за кражу по 158 статье УК РФ.

Женщину в Екатеринбурге подозревают в серии краж
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительнице Нижнего Тагила грозит уголовное дело за кражу с банковской картыРанее судимая женщина из Екатеринбурга украла телефон около вокзала в Нижнем ТагилеIphone за 150 тысяч рублей украл неизвестный у девушки с ребенком на руках
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Кража#Банковская карта#Мобильный телефон#Транспортная прокуратура#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика