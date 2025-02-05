Житель Туринска предстанет перед судом за нападение на полицейского

Posted 5 февраля, 06:51
Published 5 февраля, 06:51
Modified 5 февраля, 06:53
Updated 5 февраля, 06:53
Мужчину задержали и отвезли в дежурную часть после того, как в полицию поступило сообщение о кражах из продуктовых магазинов. Задержанный решил самовольно покинуть отделение. Полицейский попытался его остановить, однако горожанин его ударил, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. После завершения расследования материалы отправили в суд. Свердловчанин полностью признал свою вину.
Напомним, в Североуральске пьяная компания набросилась на сотрудников скорой помощи, в результате чего пострадала фельдшер.