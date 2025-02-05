Житель Туринска предстанет перед судом за нападение на полицейского

Мужчину задержали и отвезли в дежурную часть после того, как в полицию поступило сообщение о кражах из продуктовых магазинов. Задержанный решил самовольно покинуть отделение. Полицейский попытался его остановить, однако горожанин его ударил, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.