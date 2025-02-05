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Posted 5 февраля, 06:51

Published 5 февраля, 06:51

Modified 5 февраля, 06:53

Updated 5 февраля, 06:53

Житель Туринска предстанет перед судом за нападение на полицейского

Житель Туринска предстанет перед судом за нападение на полицейского

5 февраля 2025, 06:51
Фото: 1MI.
В Туринске пьяный мужчина напал на сотрудника полиции после задержания. Происшествие случилось 28 октября 2024 года.

Мужчину задержали и отвезли в дежурную часть после того, как в полицию поступило сообщение о кражах из продуктовых магазинов. Задержанный решил самовольно покинуть отделение. Полицейский попытался его остановить, однако горожанин его ударил, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. После завершения расследования материалы отправили в суд. Свердловчанин полностью признал свою вину.

Напомним, в Североуральске пьяная компания набросилась на сотрудников скорой помощи, в результате чего пострадала фельдшер.

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