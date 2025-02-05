Жители Красного Камня в Нижнем Тагиле остались без холодной воды из-за аварии

Posted 5 февраля, 04:55
Published 5 февраля, 04:55
Modified 5 февраля, 04:57
Updated 5 февраля, 04:57
Воду отключили из-за аварийного ремонта задвижки диаметром 300 миллиметров. Работы проходят на Береговой-Краснокаменской улице, рассказали в пресс-службе «Водоканала-НТ».
До окончания работ не будет холодной воды по адресам: улица Береговая-Краснокаменская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (детский сад), 9 и улица Победы, 51. Подвоз воды будет обеспечен, — рассказали в организации.
Напомним, 4 февраля 2025 года на Гальянке в Нижнем Тагиле случилась коммунальная авария. Из-за этого в районе пришлось отключить холодную воду до окончания восстановительных работ.