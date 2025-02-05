Жители Нижнего Тагила жалуются на попрошаек на проезжей части

По словам очевидца, на перекрестке улиц Заводская — Октябрьской революции — Красногвардейская какой-то мужчина ходил по дороге между машинами. В какой-то момент он поскользнулся и чуть не попал под автомобиль, проезжавший мимо, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».