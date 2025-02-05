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Posted 5 февраля, 03:25

Published 5 февраля, 03:25

Modified 5 февраля, 03:27

Updated 5 февраля, 03:27

Жители Нижнего Тагила жалуются на попрошаек на проезжей части

Жители Нижнего Тагила жалуются на попрошаек на проезжей части

5 февраля 2025, 03:25
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле появились люди, которые просят у горожан деньги на проезжей части. Один из таких инцидентов произошел 4 февраля 2025 года.

По словам очевидца, на перекрестке улиц Заводская — Октябрьской революции — Красногвардейская какой-то мужчина ходил по дороге между машинами. В какой-то момент он поскользнулся и чуть не попал под автомобиль, проезжавший мимо, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Попрошаек на дорогах быть не должно! Мало того, что они рискуют собственной жизнью, так еще и провоцируют аварийную ситуацию. На дороге им не место! — говорит горожанин.

Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге местные жители увидели на улице мужчину без одежды, который при этом кричал. В результате его увезли в медучреждение.

Лошадь убежала от хозяев и бегала по дорогам в Нижнем Тагиле
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