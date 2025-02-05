Жители Нижнего Тагила жалуются на попрошаек на проезжей части

Posted 5 февраля, 03:25
Published 5 февраля, 03:25
Modified 5 февраля, 03:27
Updated 5 февраля, 03:27
По словам очевидца, на перекрестке улиц Заводская — Октябрьской революции — Красногвардейская какой-то мужчина ходил по дороге между машинами. В какой-то момент он поскользнулся и чуть не попал под автомобиль, проезжавший мимо, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Попрошаек на дорогах быть не должно! Мало того, что они рискуют собственной жизнью, так еще и провоцируют аварийную ситуацию. На дороге им не место! — говорит горожанин.
Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге местные жители увидели на улице мужчину без одежды, который при этом кричал. В результате его увезли в медучреждение.