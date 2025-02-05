Жители Серова заметили световые столбы в небе

Posted 5 февраля, 06:18
Published 5 февраля, 06:18
Modified 5 февраля, 06:20
Updated 5 февраля, 06:20
Данное явление похоже на явление гало, которое можно наблюдать вокруг солнца в морозы. Температура в Серове на уровне -21… -22 градуса, также в городе выпал снег. При этом из высоко-кучевой облачности выпадают ледяные кристаллы, рассказали в УГМС.
В этих кристаллах суть оптического явления — они должны иметь шестигранную форму и, планируя, медленно оседать. Отражение света от наземных источников происходит от нижней и верхней квазигоризонтальных граней кристалла, образуется световой столб, который может иметь ещё и цветовую раскраску, — рассказали специалисты.
Напомним, 12 января 2025 года над Екатеринбургом пролетела самая яркая комета в этом году. Ее можно было увидеть на рассвете.