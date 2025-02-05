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Posted 5 февраля, 06:18

Published 5 февраля, 06:18

Modified 5 февраля, 06:20

Updated 5 февраля, 06:20

Жители Серова заметили световые столбы в небе

Жители Серова заметили световые столбы в небе

5 февраля 2025, 06:18
Фото: Изображение Midjourney.
В Серове местные жители наблюдали небесное явление ночью 5 февраля 2025 года.

Данное явление похоже на явление гало, которое можно наблюдать вокруг солнца в морозы. Температура в Серове на уровне -21… -22 градуса, также в городе выпал снег. При этом из высоко-кучевой облачности выпадают ледяные кристаллы, рассказали в УГМС.

В этих кристаллах суть оптического явления — они должны иметь шестигранную форму и, планируя, медленно оседать. Отражение света от наземных источников происходит от нижней и верхней квазигоризонтальных граней кристалла, образуется световой столб, который может иметь ещё и цветовую раскраску, — рассказали специалисты.

Напомним, 12 января 2025 года над Екатеринбургом пролетела самая яркая комета в этом году. Ее можно было увидеть на рассвете.

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