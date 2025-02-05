Жители Серова заметили световые столбы в небе

Данное явление похоже на явление гало, которое можно наблюдать вокруг солнца в морозы. Температура в Серове на уровне -21… -22 градуса, также в городе выпал снег. При этом из высоко-кучевой облачности выпадают ледяные кристаллы, рассказали в УГМС.