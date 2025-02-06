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Posted 6 февраля, 08:29

Published 6 февраля, 08:29

Modified 6 февраля, 08:31

Updated 6 февраля, 08:31

100 новых баков для коммунальных отходов получила администрация Лесного

100 новых баков для коммунальных отходов получила администрация Лесного

6 февраля 2025, 08:29
Фото: «Рифей».
Региональный оператор совместно с администрацией принимает участие в масштабной модернизации контейнерных площадок города Лесной. Органы местного самоуправления проводят реконструкцию мест накопления ТКО, оборудуя их новыми пластиковыми баками. Часть емкостей уже установлена.

Сообщается, что пластиковые контейнеры появятся на 44 городских площадках для ТКО. Современные емкости заменят вышедшее из строя оборудование, в том числе старые железные баки, которые будут направлены на переработку.

Город Лесной — яркий пример того, как преображается инфраструктура сбора ТКО, если ею заниматься на регулярной основе. Процесс модернизации мест накопления здесь распланирован на много лет вперед, созданы мотивационные программы для участия в этом управляющих компаний. Ежегодно мы видим, как преображаются контейнерные площадки, и по мере сил принимаем участие в этом процессе, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Фото: «Рифей»

Все, прошедшие реконструкцию контейнерные площадки, соответствуют установленным санитарным требованиям: имеют гидронепроницаемое твердое основание, ограждение и крышу, что позволяет оградить отходы от раздувания и попадания в почву.

Напомним, в прошлом году был опубликован рейтинг городов-лидеров Свердловской области по модернизации мест накопления твердых коммунальных отходов. Так, первое место заняла Нижняя Тура, реконструировав и приведя в порядок 41 объект. Далее идут Нижний Тагил — 40, Верхотурский ГО — 35, Красноуральск — 34 и Новая Ляля — 11.

В текущем году администрация Нижнего Тагила потратит на новые площадки для ТКО порядка 19 миллионов рублей.

19 млн выделено в Нижнем Тагиле на новые площадки для ТКО
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