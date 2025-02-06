100 новых баков для коммунальных отходов получила администрация Лесного

Posted 6 февраля, 08:29
Published 6 февраля, 08:29
Modified 6 февраля, 08:31
Updated 6 февраля, 08:31
Сообщается, что пластиковые контейнеры появятся на 44 городских площадках для ТКО. Современные емкости заменят вышедшее из строя оборудование, в том числе старые железные баки, которые будут направлены на переработку.
Город Лесной — яркий пример того, как преображается инфраструктура сбора ТКО, если ею заниматься на регулярной основе. Процесс модернизации мест накопления здесь распланирован на много лет вперед, созданы мотивационные программы для участия в этом управляющих компаний. Ежегодно мы видим, как преображаются контейнерные площадки, и по мере сил принимаем участие в этом процессе, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Все, прошедшие реконструкцию контейнерные площадки, соответствуют установленным санитарным требованиям: имеют гидронепроницаемое твердое основание, ограждение и крышу, что позволяет оградить отходы от раздувания и попадания в почву.
Напомним, в прошлом году был опубликован рейтинг городов-лидеров Свердловской области по модернизации мест накопления твердых коммунальных отходов. Так, первое место заняла Нижняя Тура, реконструировав и приведя в порядок 41 объект. Далее идут Нижний Тагил — 40, Верхотурский ГО — 35, Красноуральск — 34 и Новая Ляля — 11.
В текущем году администрация Нижнего Тагила потратит на новые площадки для ТКО порядка 19 миллионов рублей.