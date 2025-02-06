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Posted 6 февраля, 11:55

Published 6 февраля, 11:55

Modified 6 февраля, 11:57

Updated 6 февраля, 11:57

64 здания подлежат сносу: реестр аварийных домов составлен в Нижнем Тагиле

64 здания подлежат сносу: реестр аварийных домов составлен в Нижнем Тагиле

6 февраля 2025, 11:55
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле составили реестр аварийного жилья, которое подлежит сносу. Всего в списке значатся 64 здания во всех районах города и пригороде.

17 аварийных домов в Нижнем Тагиле уже расселили, жителей 47 домов еще предстоит расселить.

Согласно документации, больше всего таких зданий находится в Ленинском районе (23), немного меньше — в Тагилстроевском районе (22). Далее следуют пригород (11) и Дзержинский район (8), выяснила редакция TagilCity.ru.

Управляющие компании должны проводить аварийно-техническое обслуживание домов до их сноса. Это необходимо для безопасных условий проживания тагильчан. Кроме того, должны соблюдаться и санитарные нормы.

Напомним, что в ближайшее время в Нижнем Тагиле объявят закупку на демонтаж дома на улице Хохрякова, 2А.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Аварийное жилье#УК#Жильцы#Расселение#Екатеринбург#Снос домов
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