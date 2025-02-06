64 здания подлежат сносу: реестр аварийных домов составлен в Нижнем Тагиле

Posted 6 февраля, 11:55
Published 6 февраля, 11:55
Modified 6 февраля, 11:57
Updated 6 февраля, 11:57
17 аварийных домов в Нижнем Тагиле уже расселили, жителей 47 домов еще предстоит расселить.
Согласно документации, больше всего таких зданий находится в Ленинском районе (23), немного меньше — в Тагилстроевском районе (22). Далее следуют пригород (11) и Дзержинский район (8), выяснила редакция TagilCity.ru.
Управляющие компании должны проводить аварийно-техническое обслуживание домов до их сноса. Это необходимо для безопасных условий проживания тагильчан. Кроме того, должны соблюдаться и санитарные нормы.
Напомним, что в ближайшее время в Нижнем Тагиле объявят закупку на демонтаж дома на улице Хохрякова, 2А.