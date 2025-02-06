Автоэксперт назвал высокие ставки кредитов причиной падения авторынка в РФ

Ранее «Автостат» озвучил прогноз по российскому авторынку новых «легковушек» на 2025 год. По оценкам агентства, уровень продаж в лучшем случае останется на прошлогоднем уровне, а в худшем — снизится на 20%. Базовый же сценарий предполагает снижение числа проданных автомобилей на 10%. Причины ожидаемого падения рынка: рост цен, повышение ставок по автокредитам вслед за высокой ключевой ставкой Центробанка, индексация утильсбора и так далее.