Автоэксперт назвал высокие ставки кредитов причиной падения авторынка в РФ

Posted 6 февраля, 16:57
Published 6 февраля, 16:57
Modified 6 февраля, 16:59
Updated 6 февраля, 16:59
Многие россияне в таких условиях предпочитают откладывать приобретение авто на потом, тем самым формируя отложенный спрос — в будущем, это поспособствует существенному росту числа проданных автомобилей. Об этом Общественной службе новостей рассказал координатор движения «Общество синих ведерок», автоэксперт Петр Шкуматов.
Ранее «Автостат» озвучил прогноз по российскому авторынку новых «легковушек» на 2025 год. По оценкам агентства, уровень продаж в лучшем случае останется на прошлогоднем уровне, а в худшем — снизится на 20%. Базовый же сценарий предполагает снижение числа проданных автомобилей на 10%. Причины ожидаемого падения рынка: рост цен, повышение ставок по автокредитам вслед за высокой ключевой ставкой Центробанка, индексация утильсбора и так далее.
«Рынок очень быстро адаптируется ко всем внешним факторам. Сейчас на объём продаж в основном влияет фактическая недоступность кредитования, потому что у нас традиционно половина денежной стоимости нового автомобиля бралась в кредит. По статистике 2024 года было примерно такое соотношение. То есть, если средняя стоимость автомобиля у нас — 3 миллиона 300 тысяч, то половину из этой стоимости люди оплачивают из своих, а половину берут у банка. Так вот, сейчас некоторые автокредиты дошли до 40% годовых. Никакого экономического смысла прямо сейчас брать машину по таким ставкам нет, это безумные проценты. Поэтому многие откладывают покупку на то время, когда кредиты станут более доступными, и дойдут хотя бы до 20%, а лучше еще меньше, — говорит Петр Шкуматов. — Безусловно, продажи новых машин в условиях такого кредитного плеча будут падать. Я согласен с прогнозами, по которым падение будет где-то до миллиона двухсот [проданных в 2025 году] легковых автомобилей».
При этом эксперт заметил, что ожидаемое падение рынка — это не катастрофа. Недоступность автокредитов и неспособность части россиян купить новую машину здесь и сейчас приводит к накоплению спроса, который впоследствии, когда экономические условия поменяются, может привести к серьезному росту продаж, уверен он.
«Рынок балансируется исходя из тех процентных ставок, которые есть сейчас. Как только кредиты станут более доступными, мы увидим, поверьте, серьёзный рост продаж машин. Я думаю, он может дойти даже до миллиона 700 тысяч, если не выше. Отложенный спрос тоже будет играть свою роль», — говорит собеседник издания.