билайн запустил домашний интернет в Нижнем Тагиле

Также билайн предлагает своим клиентам пакет с мобильной связью и более чем 200 ТВ-каналами. Мобильную связь, домашний интернет и ТВ от билайн можно оплачивать с одного счета, что намного выгоднее, чем платить за эти услуги по отдельности. А еще в приложении «билайн» или в личном кабинете также возможно подключить до 5 дополнительных номеров и делиться с ними мобильным интернетом и минутами и общаться между собой бесплатно.