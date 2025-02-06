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Posted 6 февраля, 09:44

Published 6 февраля, 09:44

Modified 6 февраля, 09:46

Updated 6 февраля, 09:46

билайн запустил домашний интернет в Нижнем Тагиле

билайн запустил домашний интернет в Нижнем Тагиле

6 февраля 2025, 09:44
Фото: freepik.
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Теперь абоненты оператора в одном из крупнейших промышленных центров Урала могут пользоваться скоростным интернетом на домашних девайсах или добавить к мобильному тарифу домашний интернет и цифровое телевидение. И при этом получить скидку 50% на 6 месяцев*.

билайн объявил о масштабном расширении зоны доступности услуги «домашний интернет» в Свердловской области. В том числе оператор впервые обеспечил возможность подключения к своей фиксированной сети в Нижнем Тагиле. Уже сейчас жители 107 тысяч квартир** имеют возможность пользоваться преимуществами скоростного домашнего интернета. Например, еще более комфортно смотреть фильмы в хорошем качестве, участвовать в онлайн-конференциях или работать с нескольких устройств.

Домашний интернет — неотъемлемая часть современной жизни, позволяющая быть в курсе событий, учиться и работать удаленно, общаться с близкими по видеосвязи и просто приятно проводить время дома. Также проводной интернет в квартире позволит легко создать собственную точку Wi-Fi. Она не только обеспечит скоростной доступ в интернет для всех гаджетов и «умных» устройств, но и улучшит качество голосовой связи, если на смартфоне активирован сервис VoWiFi.

Также билайн предлагает своим клиентам пакет с мобильной связью и более чем 200 ТВ-каналами. Мобильную связь, домашний интернет и ТВ от билайн можно оплачивать с одного счета, что намного выгоднее, чем платить за эти услуги по отдельности. А еще в приложении «билайн» или в личном кабинете также возможно подключить до 5 дополнительных номеров и делиться с ними мобильным интернетом и минутами и общаться между собой бесплатно.

Павел Литвяков, директор Екатеринбургского отделения билайна:

Расширение фиксированной сети в Екатеринбурге и запуск услуги в Нижнем Тагиле — значимое для нас событие, потому что теперь еще больше жителей двух крупнейших городов региона получили возможность подключить свою квартиру к скоростному интернету и цифровому телевидению от билайна. Оформить заявку можно в наших салонах связи, через сайт или в мобильном приложении. Помимо этого, наши клиенты могут сэкономить, выбрав один тариф, который включает домашний интернет и мобильную связь. Экономия ощутима не только в деньгах, но и во времени. Например, с услугой «Семья в билайне» необходимо пополнять только счет основного номера, чтобы близкие всегда были на связи.

Подробнее о тарифах, услугах и способах подключения на сайте beeline.ru.

* Информацию о возможности подключения домашнего интернета и доступной скорости можно уточнить на сайте beeline.ru, в офисах продаж билайна либо по телефону горячей линии оператора 8 (800) 600-80-08.

** Акция проводится с 13.12.2024 до 28.02.2025 для новых абонентов тарифных планов «Продвинутый» и «Семейный» на территории Свердловской области. Скидка 50% распространяется на абонентскую плату за мобильную часть тарифа на первые 6 месяцев с момента подключения.

#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Скидка#Тарифы#Услуга#Экономия#Мобильная связь#Билайн#Цифровое телевидение#Екатеринбург
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