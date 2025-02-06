Чиновник в Свердловской области назвал лучшую работу для мигрантов

По словам Ветлужских, мигрантам нужно работать курьерами. Также чиновник сообщил, что курьерам нужно уменьшить зарплаты так, чтобы на эту работу шли устраиваться только мигранты. А местные жители благодаря этому перейдут в школы, на заводы и в больницы, рассказал он телеканалу ОТВ.