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Posted 6 февраля, 04:00

Published 6 февраля, 04:00

Modified 6 февраля, 04:02

Updated 6 февраля, 04:02

Чиновник в Свердловской области назвал лучшую работу для мигрантов

Чиновник в Свердловской области назвал лучшую работу для мигрантов

6 февраля 2025, 04:00
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мигранты
Глава областной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских сообщил, какая, по его мнению, область труда является лучшей для мигрантов.

По словам Ветлужских, мигрантам нужно работать курьерами. Также чиновник сообщил, что курьерам нужно уменьшить зарплаты так, чтобы на эту работу шли устраиваться только мигранты. А местные жители благодаря этому перейдут в школы, на заводы и в больницы, рассказал он телеканалу ОТВ.

Также Ветлужских отметил, что у курьеров сейчас высокий уровень заработка, так как в этой области нехватка сотрудников. Кроме того, он против распределения студентов-бюджетников по рабочим местам после окончания вузов.

Напомним, в Свердловской области не хватает IT-специалистов. С начала текущего года было открыто более 1600 вакансий.

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