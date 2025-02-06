Чиновник в Свердловской области назвал лучшую работу для мигрантов

Posted 6 февраля, 04:00
Published 6 февраля, 04:00
Modified 6 февраля, 04:02
Updated 6 февраля, 04:02
По словам Ветлужских, мигрантам нужно работать курьерами. Также чиновник сообщил, что курьерам нужно уменьшить зарплаты так, чтобы на эту работу шли устраиваться только мигранты. А местные жители благодаря этому перейдут в школы, на заводы и в больницы, рассказал он телеканалу ОТВ.
Также Ветлужских отметил, что у курьеров сейчас высокий уровень заработка, так как в этой области нехватка сотрудников. Кроме того, он против распределения студентов-бюджетников по рабочим местам после окончания вузов.
Напомним, в Свердловской области не хватает IT-специалистов. С начала текущего года было открыто более 1600 вакансий.