Директор «Уралстроймонтажа» в Нижнем Тагиле оштрафован на 16,7 млн рублей

Posted 6 февраля, 10:34
Published 6 февраля, 10:34
Modified 6 февраля, 10:36
Updated 6 февраля, 10:36
В 2020 году «Служба заказчика горхозяйства» заключила контракт с «Уралстроймонтажом» стоимостью 1,6 миллиарда рублей. Подрядчик должен был реконструировать автодороги на улицах Циолковского и Октябрьской революции, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Однако в установленный срок работы не были выполнены. В связи с этим Голященко был оштрафован на 16,7 миллиона рублей.
Напомним, нижнетагильское предприятие ЕВРАЗ НТМК оштрафовали на 210 тысяч рублей за нарушение промышленной безопасности.