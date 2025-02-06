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Posted 6 февраля, 10:34

Published 6 февраля, 10:34

Modified 6 февраля, 10:36

Updated 6 февраля, 10:36

Директор «Уралстроймонтажа» в Нижнем Тагиле оштрафован на 16,7 млн рублей

Директор «Уралстроймонтажа» в Нижнем Тагиле оштрафован на 16,7 млн рублей

6 февраля 2025, 10:34
Фото: Изображение Midjourney.
Руководителя «Уралстроймонтажа» в Нижнем Тагиле Алексея Голященко оштрафовали более, чем на 16 миллионов рублей за нарушение сроков выполняемых работ по договору.

В 2020 году «Служба заказчика горхозяйства» заключила контракт с «Уралстроймонтажом» стоимостью 1,6 миллиарда рублей. Подрядчик должен был реконструировать автодороги на улицах Циолковского и Октябрьской революции, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Однако в установленный срок работы не были выполнены. В связи с этим Голященко был оштрафован на 16,7 миллиона рублей.

Напомним, нижнетагильское предприятие ЕВРАЗ НТМК оштрафовали на 210 тысяч рублей за нарушение промышленной безопасности.

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