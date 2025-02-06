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Posted 6 февраля, 13:47

Published 6 февраля, 13:47

Modified 6 февраля, 13:50

Updated 6 февраля, 13:50

Доктор Мясников разрешил уплетать котлеты — но есть нюанс

Доктор Мясников разрешил уплетать котлеты — но есть нюанс

6 февраля 2025, 13:47
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Котлеты любят все, однако есть считается, что есть их слишком часто — только здоровью вредить. Но теперь любители мяса могут расслабиться: медики не возражают против котлет. Правда, готовить их нужно особым, правильным способом.

Чтобы приготовить полезные котлеты, не нужно быть кулинарным гуру — достаточно просто разумно подойти к процессу, заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1» доктор медицинских наук Александр Мясников.

Во-первых, котлеты перестанут быть миной замедленного действия для здоровья, если приготовить их в духовке или на пару. Если вы все же жарите их, то используйте небольшое количество оливкового масла или масла авокадо, либо готовьте вообще без масла на антипригарной сковороде.

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Мы, безусловно, насытим котлету этим маслом. Неважно, на каком масле вы будете ее готовить: сливочном, растительном, — отметил доктор Мясников.

Во-вторых, используйте овощи. Нарежьте и добавьте в фарш кабачки, морковь, капусту, лук, брокколи или шпинат. Овощи увеличат объем котлет, сделают их более сочными и добавят клетчатки.

В-третьих, можно экспериментировать с разными видами мяса. Используйте куриное филе, индейку, постную говядину или телятину вместо жирной свинины. Это не только снизит калорийность блюда, но и порадует ваши вкусовые рецепторы, отметил эксперт.

Ранее эксперты рассказали, как правильно пожарить замороженные котлеты.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Овощи#Мясо#Кулинария#Рецепты#Еда и напитки#Котлеты#Доктор Мясников#Здоровое питание
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