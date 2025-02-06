Доктор Мясников разрешил уплетать котлеты — но есть нюанс

Posted 6 февраля, 13:47
Published 6 февраля, 13:47
Modified 6 февраля, 13:50
Updated 6 февраля, 13:50
Чтобы приготовить полезные котлеты, не нужно быть кулинарным гуру — достаточно просто разумно подойти к процессу, заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1» доктор медицинских наук Александр Мясников.
Во-первых, котлеты перестанут быть миной замедленного действия для здоровья, если приготовить их в духовке или на пару. Если вы все же жарите их, то используйте небольшое количество оливкового масла или масла авокадо, либо готовьте вообще без масла на антипригарной сковороде.
Мы, безусловно, насытим котлету этим маслом. Неважно, на каком масле вы будете ее готовить: сливочном, растительном, — отметил доктор Мясников.
Во-вторых, используйте овощи. Нарежьте и добавьте в фарш кабачки, морковь, капусту, лук, брокколи или шпинат. Овощи увеличат объем котлет, сделают их более сочными и добавят клетчатки.
В-третьих, можно экспериментировать с разными видами мяса. Используйте куриное филе, индейку, постную говядину или телятину вместо жирной свинины. Это не только снизит калорийность блюда, но и порадует ваши вкусовые рецепторы, отметил эксперт.
Ранее эксперты рассказали, как правильно пожарить замороженные котлеты.