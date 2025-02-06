Два молодых человека из Екатеринбурга подменивали iPhone на муляжи

Posted 6 февраля, 06:02
Published 6 февраля, 06:02
Modified 6 февраля, 06:04
Updated 6 февраля, 06:04
Молодые люди заказывали телефоны в интернете и выбирали для их получения почтовые отделения в Свердловской и Челябинской областях. После того, как гаджеты приходили, они подменяли их на подделку и оформляли возврат заказа, рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Выяснилось, что они украли 22 iPhone и причинили ущерб жителям вышеуказанных регионов, а также Курганской, Тюменской и Самарской областей. В итоге мошенников удалось найти и арестовать. В отношении них возбудили уголовное дело.
После завершения расследования материалы были отправлены в екатеринбургский суд.
Напомним, 17 января 2025 года в Екатеринбурге подросток ограбил ПВЗ Wildberries на 40 тысяч рублей.