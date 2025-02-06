Два молодых человека из Екатеринбурга подменивали iPhone на муляжи

Молодые люди заказывали телефоны в интернете и выбирали для их получения почтовые отделения в Свердловской и Челябинской областях. После того, как гаджеты приходили, они подменяли их на подделку и оформляли возврат заказа, рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.