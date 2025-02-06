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Posted 6 февраля, 06:02

Published 6 февраля, 06:02

Modified 6 февраля, 06:04

Updated 6 февраля, 06:04

Два молодых человека из Екатеринбурга подменивали iPhone на муляжи

Два молодых человека из Екатеринбурга подменивали iPhone на муляжи

6 февраля 2025, 06:02
Фото: 1MI.
Два 23-летних молодых человека из Екатеринбурга похитили 22 телефона фирмы Apple с лета 2023 по зиму 2024 года.

Молодые люди заказывали телефоны в интернете и выбирали для их получения почтовые отделения в Свердловской и Челябинской областях. После того, как гаджеты приходили, они подменяли их на подделку и оформляли возврат заказа, рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Выяснилось, что они украли 22 iPhone и причинили ущерб жителям вышеуказанных регионов, а также Курганской, Тюменской и Самарской областей. В итоге мошенников удалось найти и арестовать. В отношении них возбудили уголовное дело.

После завершения расследования материалы были отправлены в екатеринбургский суд.

Напомним, 17 января 2025 года в Екатеринбурге подросток ограбил ПВЗ Wildberries на 40 тысяч рублей.

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