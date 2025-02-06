Ефимов: В Пресненском районе по КРТ построят 200 тыс. кв. метров деловой недвижимости

В рамках проекта будет возведен комплекс зданий переменной этажности. Площадь помещений в этих объектах составит 180 000 кв. м. В состав комплекса войдут торговые площади, отделения банков, аптеки, спортивные центры и заведения общественного питания, такие как кафе и рестораны. Об этом рассказал Максим Гаман, руководитель департамента городского имущества Москвы. Он добавил, что для удобства будет построена многоуровневая парковка. Для нее отведен участок 20 тысяч кв. м. Также благоустроят прилегающую территорию и проложат новые дороги.