Ефимов: В Пресненском районе по КРТ построят 200 тыс. кв. метров деловой недвижимости

Posted 6 февраля, 12:49
Published 6 февраля, 12:49
Modified 6 февраля, 12:49
Updated 6 февраля, 12:49
Уточняется, что новое городское пространство будет создано в Пресненском районе.
Два земельных участка общей площадью 2,43 гектара, расположенные по адресу: Шмитовский проезд, владения 32 и 32а, будут реорганизованы в рамках одного проекта. На этих территориях планируется строительство объектов делового и общественного назначения, суммарная площадь которых составит двести тысяч квадратных метров. Финансовые вложения в проект оцениваются в 81,4 миллиарда рублей. Ожидается, что ежегодный бюджетный эффект будет составлять 6,2 миллиарда рублей. По завершении строительства в городе появятся 15 300 новых рабочих мест. Об этом сообщает mos.ru.
Территории, определенные под благоустройство, находятся вблизи станции Тестовская первого МЦД и Третьего транспортного кольца.
В рамках проекта будет возведен комплекс зданий переменной этажности. Площадь помещений в этих объектах составит 180 000 кв. м. В состав комплекса войдут торговые площади, отделения банков, аптеки, спортивные центры и заведения общественного питания, такие как кафе и рестораны. Об этом рассказал Максим Гаман, руководитель департамента городского имущества Москвы. Он добавил, что для удобства будет построена многоуровневая парковка. Для нее отведен участок 20 тысяч кв. м. Также благоустроят прилегающую территорию и проложат новые дороги.
В рамках программы КРТ в Москве активно строятся многофункциональные кварталы. Строительство ведется на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. Программа включает в себя проектирование транспортных магистралей, возведение жилой недвижимости и создание необходимой инфраструктуры. В настоящее время по поручению мэра Сергея Собянина в столице разрабатываются и реализуются 302 проекта КРТ. Для строительства определены участки, площадь которых в сумме составляет 4200 гектаров.