Как приготовить драники лучше маминых: рецепт, который вернет вкус детства

Posted 6 февраля, 14:45
Published 6 февраля, 14:45
Modified 6 февраля, 14:47
Updated 6 февраля, 14:47
В состав классических драников входят только самые простые ингредиенты. Рецепт предлагает кулинарный блог «Вечерний объед».
Картошку очистите и натрите еее на терке. Для более мягкой текстуры лучше взять терку помельче. Некоторые хозяйки не кладут лук, и зря: он добавляет сочности и улучшает вкус. Обязательно сливайте из натертого картофеля излишки жидкости — можете даже отжать ее руками. Смешайте с картофелем остальные ингредиенты. Если любите поострее, то добавьте черный молотый перец или другие приправы по вкусу. Все хорошенько перемешайте.
Разогрейте масло. Порции теста формируйте ложкой, по очереди выкладывая лепешки на сковороду. Обжаривайте драники с двух сторон до золотистой корочки.
Подавайте теплыми со сметаной, зеленью или вашим любимым соусом.
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