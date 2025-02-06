Как приготовить драники лучше маминых: рецепт, который вернет вкус детства

Картошку очистите и натрите еее на терке. Для более мягкой текстуры лучше взять терку помельче. Некоторые хозяйки не кладут лук, и зря: он добавляет сочности и улучшает вкус. Обязательно сливайте из натертого картофеля излишки жидкости — можете даже отжать ее руками. Смешайте с картофелем остальные ингредиенты. Если любите поострее, то добавьте черный молотый перец или другие приправы по вкусу. Все хорошенько перемешайте.