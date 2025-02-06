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Posted 6 февраля, 14:45

Published 6 февраля, 14:45

Modified 6 февраля, 14:47

Updated 6 февраля, 14:47

Классические драники готовятся очень легко — рецепт осилит даже начинающий кулинар

Как приготовить драники лучше маминых: рецепт, который вернет вкус детства

6 февраля 2025, 14:45
Фото: Изображение Midjourney. Классические драники готовятся очень легко — рецепт осилит даже начинающий кулинар
Рубрика
Еда и напитки
Драники прекрасны своей простотой, насыщенным вкусом и аппетитной хрустящей корочкой. Эти картофельные оладьи подходят как для сытного завтрака, так и для полноценного обеда или ужина. Но будет еще вкуснее, если приготовить их по секретному маминому рецепту.

В состав классических драников входят только самые простые ингредиенты. Рецепт предлагает кулинарный блог «Вечерний объед».

  • Картофель (желательно желтых сортов) — 600-800 г;
  • Куриное яйцо — 1 шт;
  • Пшеничная мука — 3 ст. л. без горки;
  • Лук репчатый (небольшой) — 1 шт.;
  • Масло растительное — 50-100 мл;
  • Соль — ½-1 ч. л;
  • Перец черный молотый или другие специи — по вкусу.
В составе классических драников — только простые продукты
В составе классических драников — только простые продукты. Фото: russianfood.com

Картошку очистите и натрите еее на терке. Для более мягкой текстуры лучше взять терку помельче. Некоторые хозяйки не кладут лук, и зря: он добавляет сочности и улучшает вкус. Обязательно сливайте из натертого картофеля излишки жидкости — можете даже отжать ее руками. Смешайте с картофелем остальные ингредиенты. Если любите поострее, то добавьте черный молотый перец или другие приправы по вкусу. Все хорошенько перемешайте.

Разогрейте масло. Порции теста формируйте ложкой, по очереди выкладывая лепешки на сковороду. Обжаривайте драники с двух сторон до золотистой корочки.

Подавайте теплыми со сметаной, зеленью или вашим любимым соусом.

Ранее мы рассказали вам, как готовят драники белорусские хозяйки — вкус умопомрачительный.

Вкус детства: так картошку варила моя бабушка — тайна старинного рецепта
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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Картофель#Кулинария#Завтрак#Рецепт#КЦ#Еда и напитки#Драники#Ужин#Приправа#Секретный рецепт
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