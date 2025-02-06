Картофель заколосится круче бамбука: горсть этого порошка в лунку — ведро с куста

Posted 6 февраля, 09:49
Published 6 февраля, 09:49
Modified 6 февраля, 09:52
Updated 6 февраля, 09:52
Если вы ищете недорогое, экологичное и проверенное временем удобрение, обратите внимание на золу. Почему она заслуживает такого внимания? Все дело в уникальном составе и универсальности.
Давайте заглянем глубже в «биографию» золы и выясним ее основные преимущества:
|Элемент
|Что делает
|Калий
|Улучшает вкус картошки и способствует красоте клубней.
|Фосфор
|Укрепляет корневую систему, ускоряет рост.
|Кальций
|Нейтрализует кислотность почвы, улучшает иммунитет растений.
Кроме того, зола помогает отпугивать вредителей, таких как проволочник, который обожает лакомиться картофельными клубнями. А если немного добавить ее в компост — земля станет еще мягче и плодороднее.
В лунку кладут одну горсть золы и две горсти компоста. Два ингредиента необходимо перемешать рукой в перчатке или лопаткой там же, в лунке, — советует портал «Хибины».
Это обеспечит корням качественное питание сразу после посадки. Если вы заметили, что растения выглядят вялыми, посыпьте немного золы между рядами и полейте водой.
Когда перемешиваете отходы в компостной яме, добавляйте золу. Это нейтрализует кислотность и ускоряет процесс разложения.
Химические удобрения часто показывают быстрые результаты, но их побочные эффекты для почвы могут стать настоящей головной болью. Зола же абсолютно безопасна для огорода: она не накапливает вредные вещества. К тому же, свой ценнейший состав она отдает земле постепенно, обеспечивая картошку всем необходимым на протяжении всего сезона.
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