Картофель заколосится круче бамбука: горсть этого порошка в лунку — ведро с куста

Чем подкормить картошку при посадке, чтобы получить большой урожай

Рубрика Дом и сад

Чем полезна зола для картофеля? Как правильно вносить золу? Почему зола лучше химии?

Картошка — «второй хлеб» во многих странах, и даже на дачном участке она занимает почетное место. Однако успех выращивания зависит не только от сорта, но и от того, какие удобрения будут использоваться для подкормки. Опытные дачники не мудрят с химией и по старинке вносят при посадке золу.