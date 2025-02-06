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Posted 6 февраля, 09:49

Published 6 февраля, 09:49

Modified 6 февраля, 09:52

Updated 6 февраля, 09:52

Зола считается лучшей органической подкормкой для картошки

Картофель заколосится круче бамбука: горсть этого порошка в лунку — ведро с куста

6 февраля 2025, 09:49
Фото: tagilcity.ru. Зола считается лучшей органической подкормкой для картошки

Чем подкормить картошку при посадке, чтобы получить большой урожай

Рубрика
Дом и сад
Картошка — «второй хлеб» во многих странах, и даже на дачном участке она занимает почетное место. Однако успех выращивания зависит не только от сорта, но и от того, какие удобрения будут использоваться для подкормки. Опытные дачники не мудрят с химией и по старинке вносят при посадке золу.

Если вы ищете недорогое, экологичное и проверенное временем удобрение, обратите внимание на золу. Почему она заслуживает такого внимания? Все дело в уникальном составе и универсальности.

  • Содержит большое количество калия и фосфора, которые картошка обожает.
  • Полностью натуральна.
  • Помогает снизить кислотность почвы, нейтрализуя ее.

Чем полезна зола для картофеля?

Давайте заглянем глубже в «биографию» золы и выясним ее основные преимущества:

Элемент Что делает
Калий Улучшает вкус картошки и способствует красоте клубней.
Фосфор Укрепляет корневую систему, ускоряет рост.
Кальций Нейтрализует кислотность почвы, улучшает иммунитет растений.

Кроме того, зола помогает отпугивать вредителей, таких как проволочник, который обожает лакомиться картофельными клубнями. А если немного добавить ее в компост — земля станет еще мягче и плодороднее.

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Как правильно вносить золу?

В лунку кладут одну горсть золы и две горсти компоста. Два ингредиента необходимо перемешать рукой в перчатке или лопаткой там же, в лунке, — советует портал «Хибины».

Это обеспечит корням качественное питание сразу после посадки. Если вы заметили, что растения выглядят вялыми, посыпьте немного золы между рядами и полейте водой.

Когда перемешиваете отходы в компостной яме, добавляйте золу. Это нейтрализует кислотность и ускоряет процесс разложения.

Почему зола лучше химии?

Химические удобрения часто показывают быстрые результаты, но их побочные эффекты для почвы могут стать настоящей головной болью. Зола же абсолютно безопасна для огорода: она не накапливает вредные вещества. К тому же, свой ценнейший состав она отдает земле постепенно, обеспечивая картошку всем необходимым на протяжении всего сезона.

Ранее мы поделились с вами советами, как сохранить урожай картошки в погребе зимой.

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#Дарья Бобровицкая#Экология#Россия#Свердловская область#Картофель#Химия#Вредители#Удобрения#Дом и сад#КЦ#Садоводство#Компост#Зола#Плодородие
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