Кемеровчанин предстанет перед судом за смерть пешехода на ФПК

Правоохранителями установлено, что водитель Hyundai Solaris ехал по Молодежному проспекту и не пропустил пьяного мужчину, который переходил регулируемый пешеходный переход на красный свет. При этом он не предпринял никаких действий для остановки автомобиля. В результате аварии пешеход получил травмы, от которых скончался на месте.