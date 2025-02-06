Кемеровчанин предстанет перед судом за смерть пешехода на ФПК

Posted 6 февраля, 07:54
Published 6 февраля, 07:54
Modified 6 февраля, 07:56
Updated 6 февраля, 07:56
53-летнему жителю Кемерова предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации ТС. Сообщается, что ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет VSE42.RU.
Правоохранителями установлено, что водитель Hyundai Solaris ехал по Молодежному проспекту и не пропустил пьяного мужчину, который переходил регулируемый пешеходный переход на красный свет. При этом он не предпринял никаких действий для остановки автомобиля. В результате аварии пешеход получил травмы, от которых скончался на месте.
Как сообщает пресс-служба МВД России по Кузбассу, в настоящее время дело передано в Заводский районный суд.