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Posted 6 февраля, 07:54

Published 6 февраля, 07:54

Modified 6 февраля, 07:56

Updated 6 февраля, 07:56

Кемеровчанин предстанет перед судом за смерть пешехода на ФПК

6 февраля 2025, 07:54
В Кемерове будут судить водителя, который насмерть сбил пешехода в 2023 году.

53-летнему жителю Кемерова предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации ТС. Сообщается, что ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет VSE42.RU.

Правоохранителями установлено, что водитель Hyundai Solaris ехал по Молодежному проспекту и не пропустил пьяного мужчину, который переходил регулируемый пешеходный переход на красный свет. При этом он не предпринял никаких действий для остановки автомобиля. В результате аварии пешеход получил травмы, от которых скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Кузбассу, в настоящее время дело передано в Заводский районный суд.

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