Количество аэропортов-миллионников сократилось в России в 2024 году

Шереметьево продолжает занимать первое место, являясь основным аэропортом «Аэрофлота». В 2024 году пассажиропоток группы увеличился на 16,8% и достиг 55,3 миллиона человек, из которых 36,8 миллиона пришлись на Шереметьево (+19%). По данным главы Росавиации Дмитрия Ядрова, этот аэропорт обслужил около 43,9 миллиона пассажиров (+20%).