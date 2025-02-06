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Posted 6 февраля, 05:00

Published 6 февраля, 05:00

Modified 6 февраля, 05:00

Updated 6 февраля, 05:00

Количество аэропортов-миллионников сократилось в России в 2024 году

6 февраля 2025, 05:00
По итогам прошлого года, в России осталось 30 аэропортов, обслуживших свыше 1 миллиона пассажиров. Среди них Шереметьево продолжает занимать первое место, являясь основным аэропортом «Аэрофлота».

Грозный, который в 2023 году показал рост пассажиропотока на 29,3%, став миллионником, теперь исключен из этого списка. Аэропорт перевез 951,5 тысячи человек, снизив данный показатель на 5,4%.

Шереметьево продолжает занимать первое место, являясь основным аэропортом «Аэрофлота». В 2024 году пассажиропоток группы увеличился на 16,8% и достиг 55,3 миллиона человек, из которых 36,8 миллиона пришлись на Шереметьево (+19%). По данным главы Росавиации Дмитрия Ядрова, этот аэропорт обслужил около 43,9 миллиона пассажиров (+20%).

Питерская воздушная гавань Пулково увеличила трафик на 3%, достигнув рекорда в 20,9 миллиона. Международные перевозки выросли на 24%, а пассажиропоток в Китай — в три раза, пишет ИА RuNews24.ru.

Внуково вернулось в тройку лидеров с ростом на 11% — до 16 миллионов, оставив позади Домодедово, который снизился данный показатель на 21,9% — до 15,6 миллиона. Сочи перевез за год 13,7 миллиона пассажиров (-1,3%), сохранив в рейтинге 5-е место.

В десятку наиболее популярных вошли аэропорты: Новосибирска (9,3 миллиона), Екатеринбурга (8,5 миллиона), Казани (5,4 миллиона), Минеральных Вод (4,86 миллиона) и Калининграда (4,81 миллиона), сообщает РБК.

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