Мать-одиночку незаконно уволили с предприятия в Алапаевске

Posted 6 февраля, 16:38
Published 6 февраля, 16:38
Modified 6 февраля, 16:40
Updated 6 февраля, 16:40
Алапаевская городская прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в МУП «Алапаевский горводоканал», в ходе которой обнаружила незаконное сокращение сотрудницы, являющейся одинокой матерью.
После выявления нарушения прокуратура приняла меры: представила руководству требование устранить недостатки, а исполняющего обязанности директора привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 2000 рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.
Так как нарушения не были исправлены, прокурор подал иск с требованием признать увольнение незаконным, восстановить сотрудницу на работе и возместить ей утраченный заработок, а также компенсировать моральный вред. Суд удовлетворил эти требования, и женщина получила более 65 тысяч рублей в качестве возмещения дохода за время вынужденного простоя и 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.