Мать-одиночку незаконно уволили с предприятия в Алапаевске

Так как нарушения не были исправлены, прокурор подал иск с требованием признать увольнение незаконным, восстановить сотрудницу на работе и возместить ей утраченный заработок, а также компенсировать моральный вред. Суд удовлетворил эти требования, и женщина получила более 65 тысяч рублей в качестве возмещения дохода за время вынужденного простоя и 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.