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Posted 6 февраля, 16:38

Published 6 февраля, 16:38

Modified 6 февраля, 16:40

Updated 6 февраля, 16:40

Мать-одиночку незаконно уволили с предприятия в Алапаевске

Мать-одиночку незаконно уволили с предприятия в Алапаевске

6 февраля 2025, 16:38
Фото: 1MI.
Прокуратура Алапаевска добилась восстановления на работе незаконно уволенной матери-одиночки и взыскания с работодателя компенсации за вынужденный прогул и моральный вред.

Алапаевская городская прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в МУП «Алапаевский горводоканал», в ходе которой обнаружила незаконное сокращение сотрудницы, являющейся одинокой матерью.

После выявления нарушения прокуратура приняла меры: представила руководству требование устранить недостатки, а исполняющего обязанности директора привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 2000 рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

Так как нарушения не были исправлены, прокурор подал иск с требованием признать увольнение незаконным, восстановить сотрудницу на работе и возместить ей утраченный заработок, а также компенсировать моральный вред. Суд удовлетворил эти требования, и женщина получила более 65 тысяч рублей в качестве возмещения дохода за время вынужденного простоя и 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

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