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Posted 6 февраля, 11:06

Published 6 февраля, 11:06

Modified 6 февраля, 11:08

Updated 6 февраля, 11:08

Молодой тагильчанин заражал чужие телефоны опасным вирусом

Молодой тагильчанин заражал чужие телефоны опасным вирусом

6 февраля 2025, 11:06
Фото: Изображение Midjourney.
Молодой тагильчанин заражал телефоны россиян опасным вирусом и после этого похищал деньги с банковских карт.

Молодой человек предлагал через интернет помощь с поиском украденного или утерянного телефона, а также найти пропавших без вести людей. Люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации, обращались к мужчине.

Он предлагал установить на их телефон специальное приложение по поиску. После установки со счетов граждан исчезали деньги.

В настоящее время мошенник задержан и активно сотрудничает со следствием. На сегодняшний день выявлено 12 пострадавших. Следствие продолжается, пишет издание «Новый день».

Ранее мошенники в Свердловской области стали использовать образы карт своих жертв.

Учитель из Новокузнецка отдала мошенникам около 2,3 млн рублей накоплений
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Мошенничество#Мошенник#Екатеринбург#Инцидент
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