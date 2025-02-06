Молодой тагильчанин заражал чужие телефоны опасным вирусом

Posted 6 февраля, 11:06
Published 6 февраля, 11:06
Modified 6 февраля, 11:08
Updated 6 февраля, 11:08
Молодой человек предлагал через интернет помощь с поиском украденного или утерянного телефона, а также найти пропавших без вести людей. Люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации, обращались к мужчине.
Он предлагал установить на их телефон специальное приложение по поиску. После установки со счетов граждан исчезали деньги.
В настоящее время мошенник задержан и активно сотрудничает со следствием. На сегодняшний день выявлено 12 пострадавших. Следствие продолжается, пишет издание «Новый день».
Ранее мошенники в Свердловской области стали использовать образы карт своих жертв.