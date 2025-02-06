Мошенники воруют деньги через маркетплейсы: как случайно не отдать аферистам деньги

«Задайте себе вопросы: в чем смысл этого предложения, кто и почему с вами связался? Если вы никогда не слышали об этом предложении на самом маркетплейсе, то почему вам сделали такое предложение? Критическое мышление помогает избежать многих неприятностей. Если сомневаетесь — свяжитесь сами со службой поддержки клиентов маркетплейса и узнайте, есть ли у них такое предложение», — посоветовала эксперт.