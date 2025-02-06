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Posted 6 февраля, 03:26

Published 6 февраля, 03:26

Modified 6 февраля, 03:28

Updated 6 февраля, 03:28

Неизвестный залил кровью подъезд в Екатеринбурге

Неизвестный залил кровью подъезд в Екатеринбурге

6 февраля 2025, 03:26
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге неизвестный травмировался в подъезде на улице Чемпионов.

По словам очевидца, мужчина был в нетрезвом состоянии. Он гулял по подъезду и, забравшись по пожарной лестнице наверх, рухнул вниз и разбил голову, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

После этого незнакомец выходил на общие балконы и просил дать ему сигарету. Жильцы подъезда сообщили о нем в охрану. Кроме того, по их словам, мужчина все залил кровью, а в подъезде недавно делали ремонт.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина выпал из окна многоэтажки на автомобиль, в результате чего он скончался. По какой причине он упал — неизвестно.

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