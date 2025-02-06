Неизвестный залил кровью подъезд в Екатеринбурге

Posted 6 февраля, 03:26
Published 6 февраля, 03:26
Modified 6 февраля, 03:28
Updated 6 февраля, 03:28
По словам очевидца, мужчина был в нетрезвом состоянии. Он гулял по подъезду и, забравшись по пожарной лестнице наверх, рухнул вниз и разбил голову, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
После этого незнакомец выходил на общие балконы и просил дать ему сигарету. Жильцы подъезда сообщили о нем в охрану. Кроме того, по их словам, мужчина все залил кровью, а в подъезде недавно делали ремонт.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина выпал из окна многоэтажки на автомобиль, в результате чего он скончался. По какой причине он упал — неизвестно.