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Posted 6 февраля, 13:51

Published 6 февраля, 13:51

Modified 6 февраля, 13:53

Updated 6 февраля, 13:53

Нелегальный мигрант заплатит 114 тысяч за незаконно полученные медуслуги

Нелегальный мигрант заплатит 114 тысяч за незаконно полученные медуслуги

6 февраля 2025, 13:51
Фото: 1MI.
Женщина мигрант в Нижнем Тагиле получила медуслуги на 114 тысяч рублей не имея необходимых документов. По решению суда она должна возвратить эту сумму.

Дело рассматривалось в Ленинском районном суде Нижнего Тагила в середине января 2025 года. Было установлено, что женщина по чужому полису получала медицинские услуги до получения разрешения на проживание.

Ответчик в указанный период не имела разрешения на временное проживание и вид на жительство, соответственно, не имела право на бесплатное оказание медицинской помощи. Полученные медуслуги являются неосновательным обогащением, их стоимость подлежит взысканию в бюджет государства, — выяснила редакция TagilCity.ru из документации суда.

Она признала требования иска. Заявила, что пыталась погасить задолженность, но оплата не прошла. Теперь по решению суда ответчице придется вернуть не только 114 тысяч рублей за медуслуги, но и заплатить 4,4 тысячи госпошлины.

Напомним, что в Нижнем Тагиле проживает более 10,5 тысячи мигрантов.

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